Két miskolci rendvédelmi szakember kapott országos elismerést a nemzeti ünnep alkalmából

Az október 23-i kitüntetések jól mutatják, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és különösen Miskolcon számos elkötelezett, példamutató rendvédelmi dolgozó tevékenykedik.

A most elismert két szakember munkája országos szinten is hozzájárul a rendvédelem és a közszolgálat színvonalának emeléséhez.

Október 23-i kitüntetések elismertjei között Szóráth Ilona Marianna Fotó: FB

Naár Tamás, címzetes rendőr főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa,

a Miskolci Rendőrkapitányság Avasi Rendőrőrsének járőrparancsnoka, rendőrségi tanácsosi címet kapott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.

Több évtizedes szolgálata alatt a miskolci közbiztonság erősítésében, a közrend védelmében végzett munkája példaértékű. Kollégái és a helyi közösség egyaránt nagyra becsülik elhivatottságát.

Szóráth Ilona Marianna, a Miskolci Rendvédelmi Technikum Élelmezési Csoportjának csoportvezetője miniszteri elismerő oklevélben részesült több évtizedes, megbízható és áldozatos munkájáért.

Szakmai igényessége és odaadása hosszú évek óta biztosítja az intézmény zavartalan működését, hozzájárulva a rendvédelmi oktatás magas színvonalához Miskolcon.