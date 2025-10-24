2 órája
Két miskolci rendvédelmi szakember kapott országos elismerést a nemzeti ünnep alkalmából
Nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából az Agrárminisztérium és a Belügyminisztérium idén is számos szakember munkáját ismerte el. A díjazottak között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye két kiváló rendvédelmi dolgozója is szerepel, akik Miskolcon végzik hivatásukat.
Az október 23-i kitüntetések jól mutatják, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és különösen Miskolcon számos elkötelezett, példamutató rendvédelmi dolgozó tevékenykedik.
A most elismert két szakember munkája országos szinten is hozzájárul a rendvédelem és a közszolgálat színvonalának emeléséhez.
Naár Tamás, címzetes rendőr főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa,
a Miskolci Rendőrkapitányság Avasi Rendőrőrsének járőrparancsnoka, rendőrségi tanácsosi címet kapott kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.
Több évtizedes szolgálata alatt a miskolci közbiztonság erősítésében, a közrend védelmében végzett munkája példaértékű. Kollégái és a helyi közösség egyaránt nagyra becsülik elhivatottságát.
Szóráth Ilona Marianna, a Miskolci Rendvédelmi Technikum Élelmezési Csoportjának csoportvezetője miniszteri elismerő oklevélben részesült több évtizedes, megbízható és áldozatos munkájáért.
Szakmai igényessége és odaadása hosszú évek óta biztosítja az intézmény zavartalan működését, hozzájárulva a rendvédelmi oktatás magas színvonalához Miskolcon.
