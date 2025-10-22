október 22., szerda

Vadászat

2 órája

Csak hitte, hogy borzra céloz a borsodi erdőben… olyan állatot lőtt ki, hogy már vizsgálja az egyetem is – fotó

Címkék#nyestkutya#borz#vadászat

Az esetről a közösségi oldalon számoltak be.

Hamar rájött, hogy nem borz lesz az az állat, amit végül elejtett. Viszont utána egy borz is terítékre került.

Nyestkutyát ejtett el egy vadász Borsodban.
Nyestkutya és borz is terítékre került (a fotó illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Aszalói Vadásztársaság területén, október 19-én, esti lesvadászat közben került terítékre a fotókon látható nyestkutya

 – írta a bejegyzéshez a NIMRÓD Vadászújság Facebook oldal. 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

– A területre kiérve egy kukoricatarló mellett foglaltam helyet, majd pár óra elteltével lettem figyelmes a nem megszokott mozgású vadra, amit először borznak véltem, de hamar rájöttem, hogy magassága miatt nem lehet az. Hosszas megfigyelés után azonosítottam mit is látok és végül elejtettem. Később egy borz érkezett, amit szintén terítékre hoztam! A területen nem volt ismert a vad, a nyestkutya egyetemi vizsgálata folyamatban van, amely végeztével preparátorhoz fog kerülni – osztotta meg élményét a lappal Polgári Dávid.

A bejegyzésre számos reakció érkezett, a kommentek pedig megosztóak lettek.

További hírek a boon.hu-n.

 

