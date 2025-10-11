Milyen Pavarotti lesz Nótár Mary? Hamarosan kiderül

Nótár Mary a közösségi oldalán jelentkezett be egy fellépésre tartva:

Nótár Mary a fellépésre tartva is gyakorol

Forrás: Nótár Mary facebook

Helló! Én már utazom a csapatommal, hiszen 15:30-kor Békésen,19:30-kor pedig Börcsön koncertezünk. Utazás közben pedig Pavarottizok végig a bandának holnap SZTÁRBAN SZTÁR!

- írja a tehetséges énekesnő.

Nótár Mary menetel előre

Az énekesnőt nagyon szeretik rajongói, így adásról adásra tovább juttatják. A siker a tehetségén kívül a sok gyakorlásnak is betudható, hiszen úgy tűnik hogy fellépésre tartva is gyakorol a tehetséges énekesnő.