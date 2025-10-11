október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban sztár

40 perce

Milyen Pavarotti lesz Nótár Mary? Hamarosan kiderül

Címkék#Nótár Mary#sztárban sztár#Luciano Pavarotti

A Sztárban Sztár All Starsban megállíthatatlanul menetel előre a fantasztikus tehetségű énekesnő. Nótár Mary a következő adásban Pavarotti lesz.

Boon.hu
Milyen Pavarotti lesz Nótár Mary? Hamarosan kiderül

Nótár Mary menetel előre

Forrás: Facebook/Nótár Mary

Nótár Mary a közösségi oldalán jelentkezett be egy fellépésre tartva:

Nótár Mary
Nótár Mary a fellépésre tartva is gyakorol 
Forrás: Nótár Mary facebook

Helló! Én már utazom a csapatommal, hiszen 15:30-kor Békésen,19:30-kor pedig Börcsön koncertezünk. Utazás közben pedig Pavarottizok végig a bandának holnap SZTÁRBAN SZTÁR!

- írja a tehetséges énekesnő.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Nótár Mary menetel előre

Az énekesnőt nagyon szeretik rajongói, így adásról adásra tovább juttatják. A siker a tehetségén kívül a sok gyakorlásnak is betudható, hiszen úgy tűnik hogy fellépésre tartva is gyakorol a tehetséges énekesnő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu