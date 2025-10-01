október 1., szerda

Helyi közélet

1 órája

Mi a közös Nótár Maryben és Galamb Alexben?

Címkék#Nótár Mary#Galamb Alex#roma

Lehet szegénysorból indulni, mégis nagyot álmodni és megvalósítani. Borsodba születtek, nehéz körülmények közé, mégis példát mutattak. Ez igaz Nótár Maryre és Galamb Alexre egyaránt, még ha teljesen más terülten tevékenykednek is.

Boon.hu

Három borsodi roma fiatal történetével mutattuk be, hogy kitartással, hittel és sok munkával elérhető a siker. Nótár Mary, Galamb Alex és Horváth Dzsenifer mesébe illő élete példa lehet minden fiatal számára. Olvassa el történetüket a boon.hu-n!

nótár mary
Nótár Mary a nagyszínpadokon kívül kisebb fellépéseken is ugyanolyan energiával fokozza a hangulatot
Forrás: Facebook/Nótár Mary

Nótár Mary ugyan nem, de Dzsúdló és Pogány Induló jön Miskolcra

Október 9–11. között újra felpezsdül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen jön az év egyik legnagyobb bulija. A Miskolci Egyetemi Napok 2025-ben is a legnépszerűbb előadókkal és felejthetetlen programokkal várja a közönséget. Alábbi cikkünkben összegyűjtöttük a fellépők teljes listáját.

Akkor se keseredjen el, ha Nótár Maryre vágyik, mert ő is jön Borsodba, mégpedig Alsózsolcára. Hogy mikor? Azt is elolvashatja a boon.hu-n.

Itt van az ősz..

Egyre gyakoribbak az esős napok, amelyek nemcsak kényelmetlenebbé, hanem kifejezetten veszélyessé is teszik a közlekedést. A statisztikák szerint nedves úton kétszer akkora a baleset esélye, mint száraz aszfalton, mivel a fékút megnő, romlanak a látási viszonyok, és bármikor bekövetkezhet vízre futás is. Hoztunk néhány tippet a biztonságosabb vezetéshez.

Tokaj-Hegyalja nemcsak a boráról volt híres

Tokaj-hegyaljáról elsősorban a bor jut eszünkbe, de egykor virágzó ipar is élt a vidéken. A mádi kaolingyár volt, hogy százaknak adott munkát, ma a megfakult, monumentális gyárépület kitört üvegű ablakokkal, üresen tátongó kéményekkel áll. Mozdulatlan munkagépek, dugig töltött zsákok, amelyek nem várnak senkire, félig bedőlt rozsdás kapu, mellette rogyadozó, helyenként hiányzó kerítés, mögötte méteres gaz, amely a betonutak között is megtalálja a maga útját. Nézze meg a döbbenetes videót alábbi cikkünkben.

