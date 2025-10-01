Mi a közös Nótár Maryben és Galamb Alexben?

Tokaj-Hegyalja nemcsak a boráról volt híres

Tokaj-hegyaljáról elsősorban a bor jut eszünkbe, de egykor virágzó ipar is élt a vidéken. A mádi kaolingyár volt, hogy százaknak adott munkát, ma a megfakult, monumentális gyárépület kitört üvegű ablakokkal, üresen tátongó kéményekkel áll. Mozdulatlan munkagépek, dugig töltött zsákok, amelyek nem várnak senkire, félig bedőlt rozsdás kapu, mellette rogyadozó, helyenként hiányzó kerítés, mögötte méteres gaz, amely a betonutak között is megtalálja a maga útját. Nézze meg a döbbenetes videót alábbi cikkünkben.