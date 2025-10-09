Tele van Miskolc az üzenetekkel! Ezt festették a járdákra a Búza térnél és a Szinvaparknál is - képek, videó

Országos akcióhoz csatlakozik a borsodi megyeszékhely. A kezdeményezés mottója és üzenete az, hogy „nézz körül”, a megcélzott közönség a nagyvárosi gyalogosok csoportja, kiemelve közülük a „magukba fordulásra” hajlamos fiatalokat.

Nézz körül! Jogos a figyelmeztetés, például az Ady-hídi villamos előtt zebrán átkelve

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A három jellel azt üzenik: nézz körül

Sokan, egyre többen közlekednek úgy a városi köztereken, csomópontokban, zebrákon és járdákon, hogy alig vesznek tudomást a környezetükről. Beleértve a közlekedési veszélyhelyzeteket is. Különösen igaz ez a forgalmas gyalogátkelőhelyeken. S mint már sok helyen, így Miskolcon is a megelőző években, a helyi önkormányzat most ismét köztéri jelzésekkel próbálja a felelősebb közlekedésre inteni a városlakókat. Mint a programot felvezető két héttel ezelőtti sajtótájékoztatón kiemelték, különösen a fiatalokat tartják a szakemberek veszélyeztetettnek e tekintetben. A fiatalokat, akik gyakran fülhallgatóval a fülükben, mobiltelefonnal a kezükben vagy egyéb módon „elbújva” például a kapucni mögé, a külvilágról alig tudomást véve sétálnak a megyeszékhely belvárosában, csomópontjaiban. Épp ez adja a grafikai alapot a mostani akció képi világához.