1 órája

Tele van Miskolc az üzenetekkel! Ezt festették a járdákra a Búza térnél és a Szinvaparknál is - képek, videó

Címkék#boon video#járókelők#fiatalokkal#festés#gyalogosok#Miskolc#közlekedésbiztonság#járda

Járdaszegélyekhez festett apró jelekkel igyekeznek felhívni a járókelők figyelmét a közlekedésbiztonságra. A fő üzenet a flaszteren: Nézz körül!

Boon.hu

Országos akcióhoz csatlakozik a borsodi megyeszékhely. A kezdeményezés mottója és üzenete az, hogy „nézz körül”, a megcélzott közönség a nagyvárosi gyalogosok csoportja, kiemelve közülük a „magukba fordulásra” hajlamos fiatalokat.

nézz körül
Nézz körül! Jogos a figyelmeztetés, például az Ady-hídi villamos előtt zebrán átkelve
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A három jellel azt üzenik: nézz körül

Sokan, egyre többen közlekednek úgy a városi köztereken, csomópontokban, zebrákon és járdákon, hogy alig vesznek tudomást a környezetükről. Beleértve a közlekedési veszélyhelyzeteket is. Különösen igaz ez a forgalmas gyalogátkelőhelyeken. S mint már sok helyen, így Miskolcon is a megelőző években, a helyi önkormányzat most ismét köztéri jelzésekkel próbálja a felelősebb közlekedésre inteni a városlakókat. Mint a programot felvezető két héttel ezelőtti sajtótájékoztatón kiemelték, különösen a fiatalokat tartják a szakemberek veszélyeztetettnek e tekintetben. A fiatalokat, akik gyakran fülhallgatóval a fülükben, mobiltelefonnal a kezükben vagy egyéb módon „elbújva” például a kapucni mögé, a külvilágról alig tudomást véve sétálnak a megyeszékhely belvárosában, csomópontjaiban. Épp ez adja a grafikai alapot a mostani akció képi világához. 

Nézz körül kampány járdafestés Miskolcon 10.09.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Egy felkiáltójel, valamint egy mobiltelefon és egy fejhallgató stilizált rajza került ki a Kresz-táblákhoz hasonló alakú-méretű, de vízszintesen, fehér festékkel a burkolatra festett formában csütörtökön a város több pontjára. Elsőként az Ady-híd – főutca kereszteződésében, a villamossín két oldalára. Később a Búza térre (a buszvégállomás Zsolcai kapui bejáratához, aztán a virágpiac vonalába, és a két közlekedési társaság megálló-szigetei aszfaltra), valamint az Újgyőri főtérre, a Diósgyőri Gimnáziumhoz és a diósgyőri városközpontban, egy-egy zebrához.

„Nem szabad kizárni a külvilágot”

Szeptember 26-án nagyszabású városházi bejelentés vezette fel a most testet öltő program beindítását. Akkor épp a rossz időjárás akadályozta meg, hogy a festés máris megtörténjen; most ezt pótolják. Akkor így írt róla a Boon.hu:

Csuklyában, lehajtott fejjel a zebrákon, a járdákon közlekedő gyalogosok, főleg fiatalok, akik nemigen ügyelnek a környezetükre, saját biztonságukra sem, a fülükben fülhallgató, a kezükben mobiltelefon... Ilyen személyes utcai tapasztalataikról számoltak be többen a rendezvénysorozat miskolci állomásán felszólaló szakemberek és illetékesek közül. Az első beszédet a Polgármesteri Hivatal aulájában tartott eseményen Tóth Szántai József polgármester mondta. Arról beszélt, „gyalogosként is felelősségünk van a közlekedésben”, és ennek folyományaként az utcán járva „sem szabad kizárni a külvilágot”. Jelezte, az elmúlt időszakban számos intézkedést tett a városi önkormányzat a települési közlekedésbiztonság javítása érdekében. Például most csatlakozott a Közlekedéstudományi Intézet és a Volán társaság közös kampányához, amelyben több nagyvárosban is – az országban másodikként a borsodi megyeszékhelyen – olyan piktogramokat terveznek kihelyezni frekventált közterületekre, amik három kis festett jelzéssel

  • mobiltelefon,
  • fülhallgató
  • és felkiáltójel

igyekeznek ráirányítani a járókelők figyelmét: Nézz körül!

Nézz körül kampány járdafestés Miskolcon 10.09.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A megyei hírportál is már több efféle akcióról beszámolt korábban, a megye különféle településeiről, példaként csak Bőcsöt, Edelényt vagy Sátoraljaújhelyet említjük.

