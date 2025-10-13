október 13., hétfő

A feltárt jogsértések miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt kényszerült a drasztikus lépésre a Nébih.

Boon.hu
207 kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

Nem sokat teketóriázott a Nébih a sütőüzemben amikor ezt meglátta

Forrás: Nébih

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti. Hogy pontosan mivel is szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor, azt korábbi cikkünkben részleteztük.

nébih jelentés
Tiszavasvári sütőüzemet záratott be a Nébih Forrás: Nébih

Van, ahol nem a Nébih a gond

"Szégyenteljes játékvezetői teljesítmény. A hazai csapat játékosa rasszista szöveggel próbálta hergelni a játékosainkat. Erre fel a bíró szemükbe röhög. A fiatal partjelző szeme láttára állon rúgják a játékosunkat az csak sárga lap, ellenkező esetben nekünk lökésért rögtön piros. Minden héten ez van.." - hogy mit mondott még Huszár Attila a Sajóvámos-Nagybarca mérkőzést követően, itt elolvashatja.

Ha valaki átalakulásról, önbizalomról vagy varázslatos családi fotókról beszél, szinte mindig elhangzik Gressai Renáta neve. Miskolcon és környékén ma már alig akad család, akinek ne lenne ismerőse, aki megtapasztalta nála a különleges fotózás élményét. Őt mutattuk be korábbi írásunkban.

Közel száz sérült a szomszédban történt súlyos vonatbalesetben

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek mintegy nyolcvan sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva. A fotóriporterünk a helyszínen járt. 

