207 kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból
A feltárt jogsértések miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt kényszerült a drasztikus lépésre a Nébih.
Nem sokat teketóriázott a Nébih a sütőüzemben amikor ezt meglátta
Forrás: Nébih
A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti. Hogy pontosan mivel is szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor, azt korábbi cikkünkben részleteztük.
Gyomorforgató, amiket találtak egy Borsodhoz közeli sütőipari üzemben (fotók, videó)
Közel száz sérült a szomszédban történt súlyos vonatbalesetben
Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek mintegy nyolcvan sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva. A fotóriporterünk a helyszínen járt.