Új matracokon alhatnak a nagybarcai anyaotthon gyerekei – szívből jövő segítség a családoknak

Újabb fontos fejlesztéssel gazdagodott a nagybarcai anyaotthon: huszonhat új gyermekágy-matracot kapott az intézmény, amely hosszú évek óta nyújt biztonságos menedéket a krízishelyzetbe került családoknak.

A nagybarcai anyaotthon számára előbb érkezett a karácsony Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

A hírt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán, aki személyesen is ellátogatott az otthonba, és köszönetet mondott a dolgozóknak.

Köszönöm az intézmény munkatársainak az elhivatott munkát, amellyel nap mint nap a családokat segítik

– írta bejegyzésében a képviselő.