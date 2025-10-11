október 11., szombat

Pihe-puha álom

1 órája

Új matracokon alhatnak a nagybarcai anyaotthon gyerekei – szívből jövő segítség a családoknak

Címkék#adomány#Demeter Zoltán#anyaotthon#Nagybarca

A fejlesztés a családok mindennapjait teszi komfortosabbá, és hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény még méltóbb körülményeket biztosíthasson a nehéz helyzetben élő édesanyáknak és gyermekeiknek. Huszonhat új gyermekágy-matrac érkezett adományként a nagybarcai anyaotthon számára.

Boon.hu
Új matracokon alhatnak a nagybarcai anyaotthon gyerekei – szívből jövő segítség a családoknak

A nagybarcai anyaotthon lakói méltó körülmények között pihenhetnek

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Újabb fontos fejlesztéssel gazdagodott a nagybarcai anyaotthon: huszonhat új gyermekágy-matracot kapott az intézmény, amely hosszú évek óta nyújt biztonságos menedéket a krízishelyzetbe került családoknak.

nagybarcai anyaotthon
A nagybarcai anyaotthon számára előbb érkezett a karácsony Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

A hírt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán, aki személyesen is ellátogatott az otthonba, és köszönetet mondott a dolgozóknak.

Köszönöm az intézmény munkatársainak az elhivatott munkát, amellyel nap mint nap a családokat segítik

– írta bejegyzésében a képviselő.

A nagybarcai anyaotthon számára ez jelentős lépés

Az anyaotthon munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy a hozzájuk forduló anyák és gyermekeik számára biztonságos, nyugodt környezetet teremtsenek. Az új matracok beszerzése nemcsak kényelmi, hanem higiéniai szempontból is jelentős előrelépés: a korszerű fekvőfelületek segítenek abban, hogy a családok méltó körülmények között pihenhessenek.
A fejlesztés egy újabb példája annak, hogyan lehet kis lépésekkel is nagy változást elérni a szociális ellátórendszerben. Az ilyen kezdeményezések különösen fontosak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ahol számos intézmény dolgozik nap mint nap a rászoruló családok megsegítéséért.

