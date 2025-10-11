3 órája
Új matracokon alhatnak a nagybarcai anyaotthon gyerekei – szívből jövő segítség a családoknak
A fejlesztés a családok mindennapjait teszi komfortosabbá, és hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény még méltóbb körülményeket biztosíthasson a nehéz helyzetben élő édesanyáknak és gyermekeiknek. Huszonhat új gyermekágy-matrac érkezett adományként a nagybarcai anyaotthon számára.
A nagybarcai anyaotthon lakói méltó körülmények között pihenhetnek
Forrás: Facebook/Demeter Zoltán
Újabb fontos fejlesztéssel gazdagodott a nagybarcai anyaotthon: huszonhat új gyermekágy-matracot kapott az intézmény, amely hosszú évek óta nyújt biztonságos menedéket a krízishelyzetbe került családoknak.
A hírt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán, aki személyesen is ellátogatott az otthonba, és köszönetet mondott a dolgozóknak.
Köszönöm az intézmény munkatársainak az elhivatott munkát, amellyel nap mint nap a családokat segítik
– írta bejegyzésében a képviselő.
Új korszak kezdődik: Encs fejlődése megállíthatatlan
A nagybarcai anyaotthon számára ez jelentős lépés
Az anyaotthon munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, hogy a hozzájuk forduló anyák és gyermekeik számára biztonságos, nyugodt környezetet teremtsenek. Az új matracok beszerzése nemcsak kényelmi, hanem higiéniai szempontból is jelentős előrelépés: a korszerű fekvőfelületek segítenek abban, hogy a családok méltó körülmények között pihenhessenek.
A fejlesztés egy újabb példája annak, hogyan lehet kis lépésekkel is nagy változást elérni a szociális ellátórendszerben. Az ilyen kezdeményezések különösen fontosak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ahol számos intézmény dolgozik nap mint nap a rászoruló családok megsegítéséért.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Kiderítettük, milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!
Cégvezető, dajka és óvónő a kitüntetettek között - fotókkal
Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!