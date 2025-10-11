Ez aztán a siker! Első helyezést ért el az MVK a rangos versenyen

A rangos megmérettetést immár kilencedik alkalommal rendezték meg a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központja és a Volán Egyesülés szervezésében, Felsőtárkányban, a Bambara Hotelben.

Az MVK csapata a kreatív bemutatkozás szekcióban "Men in Black" tematikájú produkciójával aratott sikert a zsűri és a közönség körében. Egy galaktikus űrutazási szolgáltató mindennapjait elevenítették meg az ügyfélszolgálati, jegyellenőrzési és autóbuszvezetői helyzeteken keresztül. A feladat az volt, hogy nem mindennapi képességekkel és humorérzékkel oldják meg a galaxis utasainak bonyolult szituációit, ezzel maximálisan elérve az utasok elégedettségét – számolt be az mvkzrt.hu.

A szakmai verseny során is ragyogóan teljesítettek az MVK kollégái: ügyfélkapcsolati tesztet oldottak meg, majd egy összetett esettanulmányt dolgoztak fel, amely mély szakmai ismereteket igényelt. A szituációs játékban színészek segítségével kellett életszerű ügyfélkapcsolati problémákat megoldaniuk, amelyben az MVK csapata magabiztosan bizonyította rátermettségét a kommunikáció, konfliktuskezelés és problémamegoldás terén.

A csapatok teljesítményét egy öt fős szakmai zsűri értékelte, amelynek elnöke Borbélyné dr. Szabó Ágnes, a Közlekedéstudományi Intézet Közszolgáltatási igazgatója volt.

A kétnapos rendezvény azonban nemcsak a versengésről szólt: a résztvevők egy workshopon megosztották egymással tapasztalataikat, hogy a legjobb gyakorlatokat közösen fejlesszék tovább.

Miskolcot Szirtes Zsoltné (Judit), Hámori Zoltán és Szuhogyi Norbert képviselték, felkészítésükért: Gadnai-Bodnár Éva, Csüriné Ficsura Andrea, dr. Bíró Attila, Kovács Krisztina és Seri Viktória voltak felelősek.

