2 órája
Felborítja a város közlekedését a miskolci szüreti fesztivál - mutatjuk hol figyeljen!
Október 11-én, szombaton Miskolcon szüreti fesztivált tartanak, ezért a városi közlekedés ideiglenes változásokkal jár. Villamospótló autóbuszok, módosított útvonalak és ideiglenes megállóhelyek segítik a lakosokat és a látogatókat a zavartalan közlekedésben a MustFeszt teljes ideje alatt.
A MustFeszt napján változik Miskolc tömegközlekedése
Forrás: szallas.hu
Az MVK közleményében részletes tájékoztatást adott a 2025-ös MustFeszt idején érvényes közlekedési változásokról. A módosított útvonalakat és megállóhelyeket térképeken is részletesen jelölik, így könnyebben követhető az ideiglenes rendszer és az utazás is jobban tervezhető. Alább részletezzük mire számíthat, aki Miskolcra látogat, vagy a városban közlekedik ezen a napon.
Villamospótlás a MustFeszt idején
A Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca közötti szakaszon 10:30–11:40 között villamospótló autóbuszok közlekednek, míg a Malomszög utca és Felső-Majláth közötti vonalon a villamosok zavartalanul járnak. A pótlóbuszok az előző rendezvényekhez képest új útvonalon, a Szemere utca és az Erzsébet tér érintésével közlekednek.
Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)
Fontos indulási idők:
- Az első pótlóbusz: Tiszai pályaudvarról 10:32-kor, Malomszög utcáról 10:25-kor.
- Az utolsó pótlóbusz: Tiszai pályaudvarról 11:32-kor, Malomszög utcáról 11:37-kor.
- A teljes vonalon közlekedő utolsó villamos: Tiszai pályaudvarról 10:20-kor, Felső-Majláthról 09:50-kor.
- Az első vágányzár utáni villamos: Tiszai pályaudvarról 11:44-kor, Felső-Majláthról 11:24-kor.
Villamospótló megállóhelyek:
- Tiszai pályaudvar: 1-es autóbuszok indulóhelyén lehet felszállni; Diósgyőr felől érkezve a leszállóhelyen.
- Selyemrét és Szinvapark / Centrum között a villamosmegállókban áll meg.
- Villanyrendőr helyett a Szemere utca autóbusz-megállóban.
- Városház tér helyett az Erzsébet tér autóbusz-megállóban.
- Malomszög utca: a szökőkút melletti autóbusz-megállóban.
Autóbuszjáratok ideiglenes útvonalai a szüreti fesztivál napján
A fesztivál alatt több autóbuszjárat is módosított útvonalon közlekedik, hogy a felvonulás zavartalan legyen:
14-es, 28-as, 34-es, 35-ös, 44-es és AU1-es járatok a Villanyrendőr autóbusz-megálló lezárása miatt a Centrum megálló felé terelve közlekednek.
Ideiglenes megállóhelyek a Hősök tere, Centrum (BOKIK épülete mellett) és Vörösmarty Mihály utca.
AU1-es járatok az Auchan Borsod felé terelve közlekednek, Szemere és Villanyrendőr megállót nem érintik.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Iszonyatos rémtett a zempléni faluban – a múltja sem volt tiszta a gyanúsított férfinak
Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!