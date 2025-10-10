október 10., péntek

Újratervezés

2 órája

Felborítja a város közlekedését a miskolci szüreti fesztivál - mutatjuk hol figyeljen!

Október 11-én, szombaton Miskolcon szüreti fesztivált tartanak, ezért a városi közlekedés ideiglenes változásokkal jár. Villamospótló autóbuszok, módosított útvonalak és ideiglenes megállóhelyek segítik a lakosokat és a látogatókat a zavartalan közlekedésben a MustFeszt teljes ideje alatt.

A MustFeszt napján változik Miskolc tömegközlekedése

Forrás: szallas.hu

Az MVK közleményében részletes tájékoztatást adott a 2025-ös MustFeszt idején érvényes közlekedési változásokról. A módosított útvonalakat és megállóhelyeket térképeken is részletesen jelölik, így könnyebben követhető az ideiglenes rendszer és az utazás is jobban tervezhető. Alább részletezzük mire számíthat, aki Miskolcra látogat, vagy a városban közlekedik ezen a napon. 

mustfeszt közlekedési változások
Közlekedési változásokra készüljön a MustFeszt napján Forrás: MVK

Villamospótlás a MustFeszt idején

A Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca közötti szakaszon 10:30–11:40 között villamospótló autóbuszok közlekednek, míg a Malomszög utca és Felső-Majláth közötti vonalon a villamosok zavartalanul járnak. A pótlóbuszok az előző rendezvényekhez képest új útvonalon, a Szemere utca és az Erzsébet tér érintésével közlekednek.

Fontos indulási idők:

  • Az első pótlóbusz: Tiszai pályaudvarról 10:32-kor, Malomszög utcáról 10:25-kor.
  • Az utolsó pótlóbusz: Tiszai pályaudvarról 11:32-kor, Malomszög utcáról 11:37-kor.
  • A teljes vonalon közlekedő utolsó villamos: Tiszai pályaudvarról 10:20-kor, Felső-Majláthról 09:50-kor.
  • Az első vágányzár utáni villamos: Tiszai pályaudvarról 11:44-kor, Felső-Majláthról 11:24-kor.
mustfeszt közlekedési változások
A MustFeszt a villamosközlekedést is érinti Fotó: Juhász Balázs / Forrás: MVK

Villamospótló megállóhelyek:

  • Tiszai pályaudvar: 1-es autóbuszok indulóhelyén lehet felszállni; Diósgyőr felől érkezve a leszállóhelyen.
  • Selyemrét és Szinvapark / Centrum között a villamosmegállókban áll meg.
  • Villanyrendőr helyett a Szemere utca autóbusz-megállóban.
  • Városház tér helyett az Erzsébet tér autóbusz-megállóban.
  • Malomszög utca: a szökőkút melletti autóbusz-megállóban.

Autóbuszjáratok ideiglenes útvonalai a szüreti fesztivál napján

A fesztivál alatt több autóbuszjárat is módosított útvonalon közlekedik, hogy a felvonulás zavartalan legyen:

14-es, 28-as, 34-es, 35-ös, 44-es és AU1-es járatok a Villanyrendőr autóbusz-megálló lezárása miatt a Centrum megálló felé terelve közlekednek.

Ideiglenes megállóhelyek a Hősök tere, Centrum (BOKIK épülete mellett) és Vörösmarty Mihály utca.

AU1-es járatok az Auchan Borsod felé terelve közlekednek, Szemere és Villanyrendőr megállót nem érintik.

