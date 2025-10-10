Felborítja a város közlekedését a miskolci szüreti fesztivál - mutatjuk hol figyeljen!

Az MVK közleményében részletes tájékoztatást adott a 2025-ös MustFeszt idején érvényes közlekedési változásokról. A módosított útvonalakat és megállóhelyeket térképeken is részletesen jelölik, így könnyebben követhető az ideiglenes rendszer és az utazás is jobban tervezhető. Alább részletezzük mire számíthat, aki Miskolcra látogat, vagy a városban közlekedik ezen a napon.

Közlekedési változásokra készüljön a MustFeszt napján Forrás: MVK

Villamospótlás a MustFeszt idején

A Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca közötti szakaszon 10:30–11:40 között villamospótló autóbuszok közlekednek, míg a Malomszög utca és Felső-Majláth közötti vonalon a villamosok zavartalanul járnak. A pótlóbuszok az előző rendezvényekhez képest új útvonalon, a Szemere utca és az Erzsébet tér érintésével közlekednek.