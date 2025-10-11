október 11., szombat

Fesztivál

9 perce

Fergetegesre sikerült az első MustFeszt Miskolcon - fotók, videó

Címkék#Miskolc#szüreti felvonulás#must

Október 11-én szombaton egy vadonatúj rendezvénynek és fergeteges szüreti programnak adott helyett Miskolc. A MustFeszt élettel telítette meg a főutcát és az Avas alját.

Galambos Eszter
Fergetegesre sikerült az első MustFeszt Miskolcon - fotók, videó

Az első MustFeszt felvonulással indult

Fotó: Vajda János

A miskolci MustFeszt keretein belül már délelőtt is a szüret került a fókuszba.

MustFeszt
A legkisebbek nyitották meg a miskolci MustFeszt programját 
Fotó: Vajda János 

 Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármesterének köszöntője után a Szent István téren délelőtt 10 órakor elkezdődtek a népi játékbemutatók. Itt óvodások sokasága táncolt és énekelt óvónők segítségével, lezárásként egy szüreti dalt is tanultak és énekeltek a gyermekek.

A MustFeszt alkalmából több százan vonultak 

A több száz embert számláló felvonulás indult el 10 óra 30 perckor a Széchenyi és a Kazinczy utcán, amely a Szemere Bertalan utcán és a Mindszent téren keresztül a Papszer utcáig vonult.

MustFeszt
Több százan a szüreti felvonuláson 
Fotó: Vajda János

 A menetben számos csoport és hagyományőrző közösség vett részt: a kisbíró szerepében Klim Zsolt, a hangulatot az Agyagbanda, a Számadó Zenekar, a Miskolczi Pincék Dalárdája, valamint több helyi és környékbeli néptáncegyüttes, iskolai és óvodai csoportja biztosította. 

Szőlőtaposás és mustkóstolás is volt 

Délben a Palóczy emlékműnél a gyerekek kipróbálhatták a szőlőtaposást, miközben mustkóstolásra is lehetőség volt. Ugyanitt lépett fel a Miskolczi Pincék Dalárdája, a Fazekas utcai Általános Iskola és AMI növendékei, majd a Galiba Társulat mesekoncertje és a Gesztelyi Néptáncegyüttes. A Bortanya helyszínén délben népi kézműves foglalkozások kezdődtek, majd 13 órakor a csapra verés pillanatával folytatódott a program. A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola táncosai is bemutatkoztak, amelyet a Számadó Zenekar táncháza és az Esztenás gyermek táncház követett. A Rácz soron délután három órától a Komisz Zenekar gondoskodott a jó hangulatról, miközben a Gasztroudvarban a vendégek helyi ízekkel és finomságokkal találkozhattak.

Szüreti felvonulás a Szent István téren

Fotók: Vajda János

 

 

