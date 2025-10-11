Fergetegesre sikerült az első MustFeszt Miskolcon - fotók, videó

A miskolci MustFeszt keretein belül már délelőtt is a szüret került a fókuszba.

A legkisebbek nyitották meg a miskolci MustFeszt programját

Fotó: Vajda János

Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármesterének köszöntője után a Szent István téren délelőtt 10 órakor elkezdődtek a népi játékbemutatók. Itt óvodások sokasága táncolt és énekelt óvónők segítségével, lezárásként egy szüreti dalt is tanultak és énekeltek a gyermekek.

A MustFeszt alkalmából több százan vonultak

A több száz embert számláló felvonulás indult el 10 óra 30 perckor a Széchenyi és a Kazinczy utcán, amely a Szemere Bertalan utcán és a Mindszent téren keresztül a Papszer utcáig vonult.

Több százan a szüreti felvonuláson

Fotó: Vajda János

A menetben számos csoport és hagyományőrző közösség vett részt: a kisbíró szerepében Klim Zsolt, a hangulatot az Agyagbanda, a Számadó Zenekar, a Miskolczi Pincék Dalárdája, valamint több helyi és környékbeli néptáncegyüttes, iskolai és óvodai csoportja biztosította.