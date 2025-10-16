Nyugdíjasok adtak műsort a különleges rendezvényen

október 16., csütörtök

Címkék#Mezőkövesd#találkozó#műsor#nyugdíjas

Tizenhét csoport tizennyolc műsorszámát láthatta a közönség Mezőkövesden. A „Halló, még itt vagyok” című rendezvényen nyugdíjas csoportok találkoztak.

Ilyen volt a huszonharmadik

Immár huszonharmadik alkalommal rendezték meg Mezőkövesden a nyugdíjas csoportok találkozóját október 7-én. Az eseményen Kiss Lászlóné, a programot szervező Matyó Nagymama Klub elnöke, dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere és Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetségének elnöke köszöntötték a jelenlévőket.

Műsort adtak a nyugdíjasok a találkozón
Műsort adtak a nyugdíjasok a találkozón
Forrás: mezokovesd.hu

Műsor a nyugdíjasok találkozóján

A műsorban 17 csoport 18 produkcióval lépett a színpadra, akik közül hárman első alkalommal mutatkoztak be ezen az eseményen. Mellettük Tibolddarócról, Szirmabesenyőről, Mezőcsátról, Kassáról, Mátrafüredről, Szomolyáról, Mádról, Isaszegről, Tiszakesziről, Boldogkőváraljáról, Maklárról és Dunaharasztiból érkeztek fellépők, akik tánccal, humoros jelenetekkel, versekkel, táncdalokkal, mulatós-, summás- és népdalokkal, különböző táncokkal szórakoztatták az érdeklődőket. Városunkat a Matyó Nagymama Klub képviselte a találkozón, akik ez alkalommal legújabb tánckoreográfiájukat mutatták be a Közösségi Házban – írja a mezokovesd.hu

 

