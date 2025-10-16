58 perce
Nyugdíjasok adtak műsort a különleges rendezvényen
Tizenhét csoport tizennyolc műsorszámát láthatta a közönség Mezőkövesden. A „Halló, még itt vagyok” című rendezvényen nyugdíjas csoportok találkoztak.
Ilyen volt a huszonharmadik
Immár huszonharmadik alkalommal rendezték meg Mezőkövesden a nyugdíjas csoportok találkozóját október 7-én. Az eseményen Kiss Lászlóné, a programot szervező Matyó Nagymama Klub elnöke, dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere és Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetségének elnöke köszöntötték a jelenlévőket.
Műsor a nyugdíjasok találkozóján
A műsorban 17 csoport 18 produkcióval lépett a színpadra, akik közül hárman első alkalommal mutatkoztak be ezen az eseményen. Mellettük Tibolddarócról, Szirmabesenyőről, Mezőcsátról, Kassáról, Mátrafüredről, Szomolyáról, Mádról, Isaszegről, Tiszakesziről, Boldogkőváraljáról, Maklárról és Dunaharasztiból érkeztek fellépők, akik tánccal, humoros jelenetekkel, versekkel, táncdalokkal, mulatós-, summás- és népdalokkal, különböző táncokkal szórakoztatták az érdeklődőket. Városunkat a Matyó Nagymama Klub képviselte a találkozón, akik ez alkalommal legújabb tánckoreográfiájukat mutatták be a Közösségi Házban – írja a mezokovesd.hu
