Nyugdíjasok adtak műsort a különleges rendezvényen

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Műsor a nyugdíjasok találkozóján

A műsorban 17 csoport 18 produkcióval lépett a színpadra, akik közül hárman első alkalommal mutatkoztak be ezen az eseményen. Mellettük Tibolddarócról, Szirmabesenyőről, Mezőcsátról, Kassáról, Mátrafüredről, Szomolyáról, Mádról, Isaszegről, Tiszakesziről, Boldogkőváraljáról, Maklárról és Dunaharasztiból érkeztek fellépők, akik tánccal, humoros jelenetekkel, versekkel, táncdalokkal, mulatós-, summás- és népdalokkal, különböző táncokkal szórakoztatták az érdeklődőket. Városunkat a Matyó Nagymama Klub képviselte a találkozón, akik ez alkalommal legújabb tánckoreográfiájukat mutatták be a Közösségi Házban – írja a mezokovesd.hu