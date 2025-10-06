Új fák és kúszónövények Miskolcon – így zöldül a Győri kapu környéke

Miskolcon, a Győri kapu környékén hamarosan látványos változások indulnak. A MODENT pilot program keretében fák és kúszónövények kerülnek a közterületekre, többek között a kukatárolók rácsaira is. A projekt célja, hogy az éghajlatváltozással szemben ellenálló növényekkel gazdagítsa a városrészt, és egyúttal esztétikailag vonzóbbá tegye azt.

A MODENT pilot program keretében főszerephez jut a borostyán Forrás: Facebook

Az "Energiaátállási útvonalak modellezése Pécsett és Miskolcon" című pályázat keretében készül a Győri kapu zöldfelületeinek állapotfelmérése, amely alapján tanulmányterv készül a zöldterületek bővítésére. Bár a szakmai anyagok csak később lesznek elérhetők, a projekt már most elkezdte a kezdeményezéseket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Fák és kúszónövények a közterületeken

A területen működő óvodákhoz összesen mintegy 20 fát ültetnek a tervek szerint október közepén. Emellett további tíz fa és kúszónövények telepítését tervezik a Győri kapu más közterületein, kiemelve a kukatárolók rácsait, amelyek így zöldebb, harmonikusabb megjelenést kapnak.