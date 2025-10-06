3 órája
Új fák és kúszónövények Miskolcon – így zöldül a Győri kapu környéke
A Győri kapu környékén új fák és kúszónövények kerülnek a közterületekre, a kukatárolók rácsaira is. A lakóközösségeket is bevonják a projektbe, hogy esztétikusabb és aktív zöldterületekkel teli városrészt alakítsanak ki. Elindult a zöldítés Miskolcon a MODENT pilot program keretében.
A Győri kapu környéke érintett az új zöldítési programban Miskolcon
Forrás: Facebook
Miskolcon, a Győri kapu környékén hamarosan látványos változások indulnak. A MODENT pilot program keretében fák és kúszónövények kerülnek a közterületekre, többek között a kukatárolók rácsaira is. A projekt célja, hogy az éghajlatváltozással szemben ellenálló növényekkel gazdagítsa a városrészt, és egyúttal esztétikailag vonzóbbá tegye azt.
Az "Energiaátállási útvonalak modellezése Pécsett és Miskolcon" című pályázat keretében készül a Győri kapu zöldfelületeinek állapotfelmérése, amely alapján tanulmányterv készül a zöldterületek bővítésére. Bár a szakmai anyagok csak később lesznek elérhetők, a projekt már most elkezdte a kezdeményezéseket.
Fák és kúszónövények a közterületeken
A területen működő óvodákhoz összesen mintegy 20 fát ültetnek a tervek szerint október közepén. Emellett további tíz fa és kúszónövények telepítését tervezik a Győri kapu más közterületein, kiemelve a kukatárolók rácsait, amelyek így zöldebb, harmonikusabb megjelenést kapnak.
A MODENT pilot program a lakóközösségek bevonására épít
A program szakmai vezetése felhívást tett közzé, mely szerint a lakóközösségek jelentkezését várják borostyán és virágos iszalag telepítésére. A közösségek feladata lesz a növények ültetése és gondozása, így aktívan részt vehetnek a városrész zöldítésében és esztétikusabbá tételében.
A jelentkezés emailen történik: [email protected] címen.
Miért fontos ez a kezdeményezés?
A zöldítés nem csupán látványosabbá teszi a várost, de javítja a levegő minőségét és hozzájárul a helyi mikroklíma stabilizálásához. A közösségi bevonás révén a lakók saját környezetükért vállalhatnak felelősséget, ami hosszú távon erősíti a közösségi kötődést és a környezettudatos szemléletet.
A MODENT pilot program a Győri kapu környékén jól látható változásokat hoz: új fák, kúszónövények a kukatárolók köré, lakóközösségi ültetések és fenntartás. Miskolc ezzel nemcsak zöldebb, de élhetőbb városrészt alakít ki, ahol a természet és a közösség kéz a kézben jár.
