23 perce
Kiderült, be kell-e fizetni mindkét számlát! Tisztázott a MIVÍZ, ezért jött dupla csekk a miskolciaknak
Két számla is jött az elmúlt hetekben az ivóvíz-szolgáltatótól, sokaknak pedig tájékoztató levél is mellé, de utóbbiból nem mindenki kapott. Van értetlenség a cégváltozás miatt, pedig az új „tulaj” a honlapján igyekszik tájékoztatni a fogyasztókat. Mivízes számlák duplán: kérdésekkel és válaszokkal.
Átadta a közelmúltban saját, sok évtizeden át működött vízmű-cégét a miskolci önkormányzat az államnak, ez a változás pedig most azzal lép tovább, hogy a regionális vízmű át is veszi a Mivíz Kft.-t, illetve magát a teljes szolgáltatást a megyeszékhelyen. De mi van ezekkel a mivízes számlákkal?
Mivízes számlák, duplán: kérdésekkel és válaszokkal
Cikkünkben is bemutatjuk azt a levelet, amit elvileg sok tízezer miskolci háztartás megkapott az elmúlt napokban, s amely tájékoztatni hivatott a nagyérdeműt, milyen változások jönnek, mit kell ennek kapcsán tennie. Sajnos, a közösségi médiás panaszokból kiolvasható, a tájékoztatás korántsem mindenkikhez jutott el. Mint idézni is fogjuk, a Mivíz a saját honlapjára is gazdaság információs anyagot tett fel, de nyilván ezt pláne nem látja minden érintett.
Miskolc állami kézbe készül adni a víziközmű-szolgáltatást
A lényeg röviden:
2025. október 1. napjával a Mivíz Kft. egyesül az ÉRV Zrt.-vel. A cégek indoklása: „tulajdonosaink döntése értelmében, a víziközmű-szolgáltatási feladatok még hatékonyabb elvégzése érdekében.” A Mivíz Kft. jogai és kötelezettségei átszállnak az ÉRV Zrt.-re.
Az egyesülést követően elektronikus számlái a [fogyasztók] korábban megadott elektronikus levelezési címére kerülnek megküldésre. Az e-mail számla fizetési módjai: csoportos beszedési megbízás, egyedi banki átutalás, ingyenes bankkártyás fizetés.
Mindez szükségessé teszi az addig teljesített szolgáltatásokkal való elszámolást. Ennek megfelelően a Mivíz Kft. a fordulónapig nyújtott víziközmű-szolgáltatásokról zárószámlát bocsát ki. A zárószámlát minden felhasználó megkapja. A számla tartalma és a fogyasztás mennyisége az ezt megelőző utolsó számlázási időponttól függ.
A felhasználói adatokat a zárószámlák adatai alapján töltik majd fel az ÉRV Zrt. rendszerébe, és csak azok ellenőrzését követően kapnak majd újabb, már az ÉRV Zrt. nevében kiállított számlát a felhasználók. (felhasználó = fogyasztó)
A fentiekből kiolvashatóan egyrészt az aktuális számla mellé jött mostanában mindenkinek egy másik számla is, a mivízes végelszámolásról, tehát ami lezárja az ezzel a szolgáltatóval, ezen a néven az előző időszakban folytatott szolgáltatási jogviszonyt (van-e tartozás, stb.). Másrészt pedig a következő hetekben lesz egy átállási időszak, amit követően már az új szolgáltató (az ÉRV) nevéről fog a szokásos vízszámla érkezni, de várhatóan később, mint eddig megszokott volt.
Fontos tudnivaló még az elmondottakkal kapcsolatban, hogy elvileg az átállás különösebb nehézséget nem jelent, tennivalót nem igényel a lakosoktól. Egyet kivéve: ezt a bizonyos zárószámlát azoknak is hagyományos, csekkes módon kell befizetniük (amennyiben tartozásuk van), akik egyébként már hagyományosan banki átutalásos, csoportos megbízásos módon fizetnek. A csoportos megbízás jó esetben amúgy automatikusan megújul és megy majd, ahogy eddig (a bank kicseréli a Mivíz nevét az ÉRV-ére), de ebben bankonként változóan lehetnek fennakadások; érdemes lesz utánanézni kinek-kinek.
A facebookos panaszok nagyjából így néznek ki:
- Nekem nem volt levél és a szomszédoknak sem. Csak csekk.
- Ezt a tájékoztató levelet mindenki megkapta? Mert nekem nincs.
- Én sem kaptam, hanem bementem az irodába reklamálni a csekk miatt, és ott adták, de nem küldtek senkinek szerintem.
- Azt nem értem, hogy miért nem értesítik a lakosságot!
- Nálunk kitették a bejárati ajtóra. Mindenki olvashatja.
- Semmiféle tájékoztatást nem kaptam! Nem értem, miért kellene kifizetnem azt, amit még el se használtam... Próbáltam őket hívni, de fél óra zenélés után egyszerűen kinyomtak.
Az online tájékoztatás egyik legfontosabb tétele:
„Amennyiben kérdése merülne fel, keresse Ügyfélszolgálatunkat a +36 (48) 81-42-42-es telefonszámon, vagy az [email protected] e-mail címen.”
A Mivíz Kft. részére a 2025. szeptember 30-ig megállapított fogyasztást kell megfizetni – derül ki a weblapon leírtakból. Erre technikai okokból csak csekken vagy utalással van lehetőség, a csoportos beszedési megbízás ebben az egyetlen esetben, a zárószámlák esetében nem alkalmazható. Az ÉRV Zrt. által ezt követően kiállítandó számlákat majd ismét ki lehet majd egyenlíteni csoportos beszedési megbízással. Pénzintézettől függően ez automatikus átfordítással vagy egyedi beállítással történhet – írják. „Amennyiben a számlafizetés bármilyen okból problémába ütközne, Felhasználóink részletfizetési kérelemmel fordulhatnak a MIVÍZ Kft.-hez.” A zárószámlán szereplő összegre 2025. decemberéig nem számítanak fel késedelmi kamatot.
„Bizony isten, nem fogják a banktól is kérni!”
Az online kikerült lakossági panaszok között a Boon.hu további érdekes és fontos észrevételeket talált:
- Állítólag így zárták le a rendszert, hogy készítettek egy becsült számlát, amit nem kell befizetni. Kb. 2, 2 és fél hónap múlva fog jönni a következő számla. Aki akarja, befizeti a becsült számlát, akkor azt beszámítják, így következő számla nem lesz olyan sok.
- Mi úgy értelmeztük, hogy a második számla ellenőrző számla, amin sztornózva vannak a korábbi tételek. Elvileg nem kell, csak a legutóbbit befizetni, de mi is befizettük mindkettőt, max. túlfizetésben leszünk és a következő számlával annyival kevesebbet kell fizetni.
- Nálam leolvasás volt.
- Nálunk meg nem voltak, pedig most kéne leolvasni. Akartam hívni őket, hogy mi van, de nem lehet elérni, nem veszik fel a telefont.
- Mi panelben lakunk, a nyári vízszámlát már befizettük, 25-e volt a határidő. Tegnap kaptunk még egyet 30-i befizetési határidővel. Most már értem, miért. De ezt pár sorban nem lehetett volna közölni, hogy az átállás miatt? Egyébként miért gondolja a Vízművek, hogy egy kis nyugdíjas hó végén ki tud fizetni még egy számlát?
- Én sem tudom hó végén kifizetni. Majd kifizetem, ha megkaptam a fizetést.
- Nekünk nem olyan nagy gond, még, de azért átérzem, hogy van, aki meggondolja, élelmiszert vegyen vagy a számlát fizesse be. Természetesen az elsőt választanám. Főleg ha gyerekekről is kell gondoskodnia.
- Mi is megkérdeztük. Decemberben lesz leolvasás az átállás miatt. Addig kiszámlázták mindenkinek szeptember végéig. Valamivel több, mint az óraállás, de majd kompenzálódik a decemberi leolvasás után. Mi úgy értettük, addig nem is kell fizetni, ez az utolsó fizetés az óraolvasásig. Mi is telefonáltunk, így kaptunk felvilágosítást. Mondjuk levélben kiküldhették volna mindezt. Állítólag majd kiküldik, még nem jutottak odáig.
- Mindenkinek csekket küldtek. De ígérték, bizony isten, nem fogják a banktól is kérni!
- Mi ezzel az egyetlen egy esettel a probléma? Egyszer ki lehet bírni. A következő leolvasáskor pedig minden helyre áll. Nem milliókat szednek le a semmiért...
- A szeptember végi számla az utolsó leolvasástól szeptember 30-ig becsült fogyasztás, mivel október 1-től nem lesz Mivíz Kft. Október 1-től az ÉRV Zrt. számláz, ha jól értettem, átalányfizetéses rendszer lesz. Az viszont igaz, hogy a jelek szerint teljesen hiányzott az előzetes kommunikáció (úgy értem, hogy legalább 1-2 hónappal ezelőtt illett volna szólni). De ez nem az az ország.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A vízmérőállásokat egyelőre nem nézik
Ezzel szemben a Mivíz / ÉRV által közzétett hivatalos közleményekből az alábbi tudnivalók olvashatók ki:
Vízmérőállás bejelentése és fogadása:
Az informatikai átállás időszakában a vízmérőállásokat nem tudjuk feldolgozni. Ebből adódóan azonnali eseti elszámoló számlát ezen időszakban nem tudnak kiállítani.
Felhasználóváltozás – tulajdonosváltozás:
A beérkezett adatokat fogadják, feldolgozni az új rendszerben történő indulást követően – a beérkezés sorrendjében – fogják.
Csoportos beszedési megbízás:
Az érintett pénzintézetek átvezetik saját rendszerükben a régi partnerazonosítót az új rendszerben képződő azonosítóra. Azonban előfordulhat, hogy valamelyik külső pénzintézet elutasítja ezt a kérést. Ebben az esetben az érintett Ügyfeleinket tájékoztatják, és nekik majd új megbízást kell adniuk. „Önnek csak abban az esetben van tennivalója, ha Társaságunktól erre vonatkozóan külön tájékoztatást kap” – figyelmeztetnek.
Folyószámla-egyenlegről tájékoztatás:
Az informatikai átállás időszakában a pontos folyószámla-egyenlegéről csak a feldolgozást követően tudja tájékoztatni az új szolgáltató, így „nullás igazolás” kiadására is csak az új rendszer indulását követően van lehetőség.
Túlfizetések visszautalása:
Az átállás időszakában a folyószámlán mutatkozó esetleges túlfizetések visszautalására az új rendszer indulását követően, valamint a banki tételek feldolgozása után lesz lehetőség.
Részletfizetési megállapodások:
A Mivíz Kft.-vel kötött részletfizetési megállapodások érvényét vesztik. A fennálló hátralékra az ÉRV Zrt.-vel új megállapodás megkötése szükséges, amennyiben azt egyösszegben nem áll módjában teljesíteni.
További fontos információk:
Lakossági felhasználókat érintő változás:
Típus
Leolvasás gyakorisága
Számlázás gyakorisága
|Bekötési vízmérő
|évente egyszer
|havonta (11 részszámla, 1 elszámoló számla)
|Mellékvízmérő
|évente egyszer
|havonta (11 részszámla, 1 elszámoló számla)
|Társasházi főmérő
|havonta
|havonta elszámoló számla
A fentiekből kivételt képeznek azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz-felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.
Közületi felhasználókat érintő változás:
Típus
Leolvasás gyakorisága
Számlázás gyakorisága
|Bekötési vízmérő
|évente egyszer
|havonta (11 részszámla, 1 elszámoló számla)
|Mellékvízmérő
|évente egyszer
|havonta (11 részszámla, 1 elszámoló számla)
Ahol az éves ivóvíz-felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t, negyedévente történik számlázás. Az évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.
Kivételt képeznek ez alól: az évi 600 m3-t meghaladó felhasználási helyek, amelyek havi leolvasás és számlázás ütemezésbe kerülnek; és a közkifolyók, ahol negyedéves leolvasás és számlázás történik.
„Társaságunk Üzletszabályzata alapján, amennyiben a részszámla összege nem éri el a nettó 3000 forintot, úgy a számlát összevontan, de legalább negyedévente bocsájtjuk ki.” (táblázatok forrása)
Egy közelmúltbeli Boon-videófelvétel a Mivíz munkájáról: