Kiderült, be kell-e fizetni mindkét számlát! Tisztázott a MIVÍZ, ezért jött dupla csekk a miskolciaknak

Átadta a közelmúltban saját, sok évtizeden át működött vízmű-cégét a miskolci önkormányzat az államnak, ez a változás pedig most azzal lép tovább, hogy a regionális vízmű át is veszi a Mivíz Kft.-t, illetve magát a teljes szolgáltatást a megyeszékhelyen. De mi van ezekkel a mivízes számlákkal?

Az ÉRV vízműhálózatának kulisszái mögött – „innen” jönnek a jövőben a mivízes számlák is

Fotó: Vajda János

Mivízes számlák, duplán: kérdésekkel és válaszokkal

Cikkünkben is bemutatjuk azt a levelet, amit elvileg sok tízezer miskolci háztartás megkapott az elmúlt napokban, s amely tájékoztatni hivatott a nagyérdeműt, milyen változások jönnek, mit kell ennek kapcsán tennie. Sajnos, a közösségi médiás panaszokból kiolvasható, a tájékoztatás korántsem mindenkikhez jutott el. Mint idézni is fogjuk, a Mivíz a saját honlapjára is gazdaság információs anyagot tett fel, de nyilván ezt pláne nem látja minden érintett.