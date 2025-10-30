40 perce
Háromévesen balettozott, édesapja halottnak hitte, 13 éves barátnőjét agyonlőtték az utcán Miskolcon
Ruszné Szárnyasi Annamária a mai fiataloknak is szívesen mesél a 69 évvel ezelőtti történelmi eseményekről, és akkori barátnője emlékezetéről. Misley Emese volt ugyanis az 1956-os zűrzavarban a legfiatalabb miskolci halálos áldozat.
Megkapó történetet publikált a közösségi médiában egy miskolci hölgy a múlt heti, október 23-i megemlékezések kapcsán. A témát Misley Emese 69 évvel ezelőtti halála adta. Annamária a 13 évesen a forradalmi zűrzavarban elhunyt kislány diáktársa volt, máig nem feledte egykori barátnőjét. Most a Boon.hu-nak mesélt az egykori közös gyerekkorról és arról a végzetes '56-os napról.
Misley Emese emlékét máig őrzik a volt iskolatársak
A Facebookon találtunk rá a Ruszné Szárnyasi Annamária által posztolt történetecskére, ami az 1956-os forradalom és szabadságharc máig ható emlékezetének egyik különös és tragikus apró szeletét idézte meg. Mondhatni, a „nagy” történelem emberi oldalát, a személyesen megélt drámák egyikét. Amit mindazok, akik a közelében voltak anno, a mai napig nem felejtettek el, sőt, közösen emlékeznek rá. Az október 25-én a Miskolc és Én elnevezésű fórumban megírt bejegyzés így szólt:
Ma nagyon kedves meglepetésben volt részem, részünk! Misley Emese emléktáblájánál koszorúztunk, a szokásos időben. Teljesen véletlenül éppen a hivatalos önkormányzati koszorúzással együtt. 9-en vagyunk még járóképesek a volt osztályunkból. Sokan sajnos már nem élnek. De addig, míg mi el tudunk menni, menni fogunk.
Egy gyerekcsapat odajött hozzánk a ceremónia végén, hogy tényleg ismertük-e őt, és meséljünk, milyen volt. Pár szóban elmeséltük, hogy pont olyan kislány volt, mint ők, vidám, néha csintalan – mint mindnyájan 13 éves korban –, egy átlagos kislány, aki nagyon szeretetre méltó volt. Cserkészvezetőjük, egy hölgy szerette volna, ha mesélhettünk volna többet róla. Sajnos kötött programunk volt, így a mai napon nem tudtuk megvalósítani. De szívesen megadom az elérhetőségemet neki, ha valaki átadja ezt az üzenetet. Holnap felteszek egy fényképet, hátha így könnyebb lesz kapcsolatot teremteni a kiscserkészekkel.
Misley Emese emléktáblájánál is elhelyezték a koszorúkat Miskolcon - képekkel
Ki volt Misley Emese?
„Az 1956. október 26-án, Miskolcon eldördülő sortűzben 16-an haltak meg. Bár az események színhelyén, a Zsolcai kapuban emléktáblán olvashatjuk a nevüket, de keveset tudunk róluk. A legfiatalabb áldozatnak, Misley Emesének külön emléktáblát állíttatott a miskolci önkormányzat a Munkácsy utca 1. szám alatt. Emese tizenhárom éves volt az ’56-os forradalom idején, és a Malinovszkij úti (ma Soltész Nagy Kálmán utca) általános iskolába járt. Tejért indult a Búza téri Vásárcsarnokba iskola után. Soha többé nem ért haza. A piros kannája állítólag még napokig ott hevert az utcán, ahol a halálos lövés érte. A sortűz legfiatalabb áldozatát a Deszkatemplom temetőjében temették el” – idézte fel a történtek lényegét a Boon.hu néhány évvel ezelőtti cikke.
A gyermeki kíváncsiság vezetett a tragédiáhozEmese emlékezete – ezzel a címmel is megszülethetett volna az alábbi írásunk. Kolléganőnk édesanyja személyesen ismerte Misley Emesét.
Egykori osztálytársai közül akik ma is élnek még, már túl vannak a nyolcvanon, de majd' tucatnyian egészen mostanáig rendületlenül őrzik a diáktárs emlékét. Évről évre találkoznak, hol a haláleset dátumakor, hol más időpontban. Idén például épp október 23-án tették, az emléktáblánál. Ezt követően posztolt Ruszné Szárnyasi Annamária a fent mutatott jelenetről. Mint utóbb a boon.hu szerkesztőségébe látogatva elmesélte, már korábban is részt vett olyan eseményen, ahol Misley Emeséről és a korról beszélhetett mai fiataloknak, például néhány éve a 12-es iskolába invitálták, pont oda, ahova ők is jártak egykor, később pedig az ő unokái is. Annamáriának a saját élete sem mindennapian alakult az 1940-es, 50-es években.
– Nagyváradon születtem, 1942-ben, oda helyezték az édesapámat a második világháború elején, az Erdélyi Szőnyegház vezetőjének. A következő évben elvitték katonának. Ahol laktunk, a szomszédaink szinte mind odavesztek Auschwitzban... A háború alatt valamiért a háziúr egy édesapámtól érkezett levelet elolvasott és maga válaszolt rá: azt, hogy mi, a családja meghaltunk, amikor lebombázták a házunkat. Mi erről nem tudtunk, ő pedig arról nem, hogy élünk.
A félreértésre még évekig nem derülhetett fény. Annamária ez idő tájt, már 3 évesen (!) a család egyik keresőjének számított, a színházban rendszeresen balettosként lépett fel gyerekelőadásokon. Nem tudtak semmit az apukájáról, aki eddigre már Magyarországon tartózkodott, elsiratta őket, a halottnak hitt családját. Majd megnősült, új családot alapított. Csak 1948-ban vitte neki a hírt egy Erdélyből hazaszökött ismerős. Sikerült nekik is elintézni az áttelepülést, két 20 kilós csomaggal érkeztek meg Miskolcra, az anyuka két gyerekkel. A két család ezt követően többé-kevésbé együtt élt, együtt nevelkedtek a gyerekek. Annamária pedig egy év késéssel 1949-től járt a Soltész Nagy Kálmán utcai iskolába.
„Menjünk haza azonnal! Rohantunk”
– 1956-bn hetedikesek voltunk. Misley Emese csak felső tagozatban csatlakozott hozzánk. Akkoriban mindenki mindenkivel jóban volt, barátok voltunk. Nem volt különbség – idézi fel azokat az éveket Annamária. – Nagyon szép fiatal korunk volt. Korcsolyázni, vívni, úszni jártam, versenyszerűen. Emesével sokszor a jégpályán találkoztunk, „bandáztunk”, a fiúk „fiúsítottak” minket, fára másztunk, fociztunk!
Aztán eljött október vége. Egy nap bemondta a rádió (26-án, pénteken), hogy az iskolások menjenek azonnal haza, már 11 után. „Rohantunk. Tudtam, hogy valamilyen zűr lesz, mert a vívóedzésen hallottam már napokkal korábban az egyetemistáktól, hogy készülődnek...” – emlékezik Annamária. Az volt a nap, amikor kivonultak az utcára az egyetemisták, a gyári munkások. Az iskolások egy része a népkerti sportpálya mellett tartott hazafelé, mikor a földkupacokon hasaló ávósok (?) utánuk lőttek. „Játszásiból. Nevettek rajtunk.” Már az iskola előtt elbúcsúztak a másfelé lakóktól, Misley Emese a Munkácsy utca felé indult. Hazaérve rögtön elküldték tejért a csarnokba, mint minden nap. De nem jött haza többet.
– Az édesanyja telefonált később, hogy nincs meg a lánya. Később jött a hír, hogy lövés érte... Estére derült ki, hogy meghalt. Egyedül ment, most nem voltunk vele. Egy másik, későbbi gimnáziumi iskolatársam is lövést kapott aznap a belvárosi zűrzavarban, de őt megmentették. Én 14 éves voltam ekkor, tehát Emese 13. Másnap bementünk az iskolába, mécsest tettünk a padsorban a helyére, és mindenki egy szál virágot. Égett a mécses – míg meg nem tiltották. Tűzveszélyes, azt mondták. Bár az osztályteremben amúgy is szenes kályha volt, meg olajos padló.
A temetést egy hétre rá tartották, a barátok, diáktársak úgy mentek el rá, mint komplett énekkar, hogy kettesével szöktek be a Deszkatemetőbe; gyülekezési tilalom lépett érvénybe addigra. Immár eltelt majdnem hét évtized – a nyolcadik ikszbe lépett barátok azóta is rendszeresen megemlékeznek a tragédiáról. A Misley családról keveset tudnak – két sírjuk van egymás mellett a Deszkatemetőben, jól olvashatók a nevek –, Emesének volt húga és bátyja is, de mint Annamária mondja, „a család tönkrement” a halálesetet követő években. Az egyik napjainkbeli megemlékezésen ott volt valaki távolabbi rokon a famíliából is.
