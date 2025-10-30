október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

40 perce

Háromévesen balettozott, édesapja halottnak hitte, 13 éves barátnőjét agyonlőtték az utcán Miskolcon

Címkék#meghalt#1956-os forradalom#boon video#emléktábla#osztálytárs#56-os forradalom#56-os emlékmű#halálos áldozat#megemlékezés#sortűz

Ruszné Szárnyasi Annamária a mai fiataloknak is szívesen mesél a 69 évvel ezelőtti történelmi eseményekről, és akkori barátnője emlékezetéről. Misley Emese volt ugyanis az 1956-os zűrzavarban a legfiatalabb miskolci halálos áldozat.

Boon.hu

Megkapó történetet publikált a közösségi médiában egy miskolci hölgy a múlt heti, október 23-i megemlékezések kapcsán. A témát Misley Emese 69 évvel ezelőtti halála adta. Annamária a 13 évesen a forradalmi zűrzavarban elhunyt kislány diáktársa volt, máig nem feledte egykori barátnőjét. Most a Boon.hu-nak mesélt az egykori közös gyerekkorról és arról a végzetes '56-os napról.

Misley Emese
Az ötvenes évek közepi osztályterem, kályhacsővel – a második sorban bal szélen Misley Emese, jobbról a harmadik pedig mostani riportalanyunk, Szárnyasi Annamária
Forrás: Ruszné Szárnyasi Annamária

Misley Emese emlékét máig őrzik a volt iskolatársak

A Facebookon találtunk rá a Ruszné Szárnyasi Annamária által posztolt történetecskére, ami az 1956-os forradalom és szabadságharc máig ható emlékezetének egyik különös és tragikus apró szeletét idézte meg. Mondhatni, a „nagy” történelem emberi oldalát, a személyesen megélt drámák egyikét. Amit mindazok, akik a közelében voltak anno, a mai napig nem felejtettek el, sőt, közösen emlékeznek rá. Az október 25-én a Miskolc és Én elnevezésű fórumban megírt bejegyzés így szólt:

Ma nagyon kedves meglepetésben volt részem, részünk! Misley Emese emléktáblájánál koszorúztunk, a szokásos időben. Teljesen véletlenül éppen a hivatalos önkormányzati koszorúzással együtt. 9-en vagyunk még járóképesek a volt osztályunkból. Sokan sajnos már nem élnek. De addig, míg mi el tudunk menni, menni fogunk.

Egy gyerekcsapat odajött hozzánk a ceremónia végén, hogy tényleg ismertük-e őt, és meséljünk, milyen volt. Pár szóban elmeséltük, hogy pont olyan kislány volt, mint ők, vidám, néha csintalan – mint mindnyájan 13 éves korban –, egy átlagos kislány, aki nagyon szeretetre méltó volt. Cserkészvezetőjük, egy hölgy szerette volna, ha mesélhettünk volna többet róla. Sajnos kötött programunk volt, így a mai napon nem tudtuk megvalósítani. De szívesen megadom az elérhetőségemet neki, ha valaki átadja ezt az üzenetet. Holnap felteszek egy fényképet, hátha így könnyebb lesz kapcsolatot teremteni a kiscserkészekkel.

Misley Emese emléktáblájánál az egykori osztálytársai, múlt csütörtökön
Forrás: Ruszné Szárnyasi Annamária

Ki volt Misley Emese?

„Az 1956. október 26-án, Miskolcon eldördülő sortűzben 16-an haltak meg. Bár az események színhelyén, a Zsolcai kapuban emléktáblán olvashatjuk a nevüket, de keveset tudunk róluk. A legfiatalabb áldozatnak, Misley Emesének külön emléktáblát állíttatott a miskolci önkormányzat a Munkácsy utca 1. szám alatt. Emese tizenhárom éves volt az ’56-os forradalom idején, és a Malinovszkij úti (ma Soltész Nagy Kálmán utca) általános iskolába járt. Tejért indult a Búza téri Vásárcsarnokba iskola után. Soha többé nem ért haza. A piros kannája állítólag még napokig ott hevert az utcán, ahol a halálos lövés érte. A sortűz legfiatalabb áldozatát a Deszkatemplom temetőjében temették el” – idézte fel a történtek lényegét a Boon.hu néhány évvel ezelőtti cikke.

Egykori osztálytársai közül akik ma is élnek még, már túl vannak a nyolcvanon, de majd' tucatnyian egészen mostanáig rendületlenül őrzik a diáktárs emlékét. Évről évre találkoznak, hol a haláleset dátumakor, hol más időpontban. Idén például épp október 23-án tették, az emléktáblánál. Ezt követően posztolt Ruszné Szárnyasi Annamária a fent mutatott jelenetről. Mint utóbb a boon.hu szerkesztőségébe látogatva elmesélte, már korábban is részt vett olyan eseményen, ahol Misley Emeséről és a korról beszélhetett mai fiataloknak, például néhány éve a 12-es iskolába invitálták, pont oda, ahova ők is jártak egykor, később pedig az ő unokái is. Annamáriának a saját élete sem mindennapian alakult az 1940-es, 50-es években.

Ruszné Szárnyasi Annamáriával szerkesztőségben beszélgettünk szerdán
Fotó: Takács József

– Nagyváradon születtem, 1942-ben, oda helyezték az édesapámat a második világháború elején, az Erdélyi Szőnyegház vezetőjének. A következő évben elvitték katonának. Ahol laktunk, a szomszédaink szinte mind odavesztek Auschwitzban... A háború alatt valamiért a háziúr egy édesapámtól érkezett levelet elolvasott és maga válaszolt rá: azt, hogy mi, a családja meghaltunk, amikor lebombázták a házunkat. Mi erről nem tudtunk, ő pedig arról nem, hogy élünk.

A félreértésre még évekig nem derülhetett fény. Annamária ez idő tájt, már 3 évesen (!) a család egyik keresőjének számított, a színházban rendszeresen balettosként lépett fel gyerekelőadásokon. Nem tudtak semmit az apukájáról, aki eddigre már Magyarországon tartózkodott, elsiratta őket, a halottnak hitt családját. Majd megnősült, új családot alapított. Csak 1948-ban vitte neki a hírt egy Erdélyből hazaszökött ismerős. Sikerült nekik is elintézni az áttelepülést, két 20 kilós csomaggal érkeztek meg Miskolcra, az anyuka két gyerekkel. A két család ezt követően többé-kevésbé együtt élt, együtt nevelkedtek a gyerekek. Annamária pedig egy év késéssel 1949-től járt a Soltész Nagy Kálmán utcai iskolába.

Montázs: a sírkő, illetve az emléktábla
Forrás: Ruszné Szárnyasi Annamária

„Menjünk haza azonnal! Rohantunk”

– 1956-bn hetedikesek voltunk. Misley Emese csak felső tagozatban csatlakozott hozzánk. Akkoriban mindenki mindenkivel jóban volt, barátok voltunk. Nem volt különbség – idézi fel azokat az éveket Annamária. – Nagyon szép fiatal korunk volt. Korcsolyázni, vívni, úszni jártam, versenyszerűen. Emesével sokszor a jégpályán találkoztunk, „bandáztunk”, a fiúk „fiúsítottak” minket, fára másztunk, fociztunk!

Aztán eljött október vége. Egy nap bemondta a rádió (26-án, pénteken), hogy az iskolások menjenek azonnal haza, már 11 után. „Rohantunk. Tudtam, hogy valamilyen zűr lesz, mert a vívóedzésen hallottam már napokkal korábban az egyetemistáktól, hogy készülődnek...” – emlékezik Annamária. Az volt a nap, amikor kivonultak az utcára az egyetemisták, a gyári munkások. Az iskolások egy része a népkerti sportpálya mellett tartott hazafelé, mikor a földkupacokon hasaló ávósok (?) utánuk lőttek. „Játszásiból. Nevettek rajtunk.” Már az iskola előtt elbúcsúztak a másfelé lakóktól, Misley Emese a Munkácsy utca felé indult. Hazaérve rögtön elküldték tejért a csarnokba, mint minden nap. De nem jött haza többet.

Szintén 50-es évek közepi osztálykép
Forrás: Ruszné Szárnyasi Annamária

– Az édesanyja telefonált később, hogy nincs meg a lánya. Később jött a hír, hogy lövés érte... Estére derült ki, hogy meghalt. Egyedül ment, most nem voltunk vele. Egy másik, későbbi gimnáziumi iskolatársam is lövést kapott aznap a belvárosi zűrzavarban, de őt megmentették. Én 14 éves voltam ekkor, tehát Emese 13. Másnap bementünk az iskolába, mécsest tettünk a padsorban a helyére, és mindenki egy szál virágot. Égett a mécses – míg meg nem tiltották. Tűzveszélyes, azt mondták. Bár az osztályteremben amúgy is szenes kályha volt, meg olajos padló.

A temetést egy hétre rá tartották, a barátok, diáktársak úgy mentek el rá, mint komplett énekkar, hogy kettesével szöktek be a Deszkatemetőbe; gyülekezési tilalom lépett érvénybe addigra. Immár eltelt majdnem hét évtized – a nyolcadik ikszbe lépett barátok azóta is rendszeresen megemlékeznek a tragédiáról. A Misley családról keveset tudnak – két sírjuk van egymás mellett a Deszkatemetőben, jól olvashatók a nevek –, Emesének volt húga és bátyja is, de mint Annamária mondja, „a család tönkrement” a halálesetet követő években. Az egyik napjainkbeli megemlékezésen ott volt valaki távolabbi rokon a famíliából is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu