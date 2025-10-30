Háromévesen balettozott, édesapja halottnak hitte, 13 éves barátnőjét agyonlőtték az utcán Miskolcon

Egykori osztálytársai közül akik ma is élnek még, már túl vannak a nyolcvanon, de majd' tucatnyian egészen mostanáig rendületlenül őrzik a diáktárs emlékét. Évről évre találkoznak, hol a haláleset dátumakor, hol más időpontban. Idén például épp október 23-án tették, az emléktáblánál. Ezt követően posztolt Ruszné Szárnyasi Annamária a fent mutatott jelenetről. Mint utóbb a boon.hu szerkesztőségébe látogatva elmesélte, már korábban is részt vett olyan eseményen, ahol Misley Emeséről és a korról beszélhetett mai fiataloknak, például néhány éve a 12-es iskolába invitálták, pont oda, ahova ők is jártak egykor, később pedig az ő unokái is. Annamáriának a saját élete sem mindennapian alakult az 1940-es, 50-es években.

Ruszné Szárnyasi Annamáriával szerkesztőségben beszélgettünk szerdán

Fotó: Takács József

– Nagyváradon születtem, 1942-ben, oda helyezték az édesapámat a második világháború elején, az Erdélyi Szőnyegház vezetőjének. A következő évben elvitték katonának. Ahol laktunk, a szomszédaink szinte mind odavesztek Auschwitzban... A háború alatt valamiért a háziúr egy édesapámtól érkezett levelet elolvasott és maga válaszolt rá: azt, hogy mi, a családja meghaltunk, amikor lebombázták a házunkat. Mi erről nem tudtunk, ő pedig arról nem, hogy élünk.

A félreértésre még évekig nem derülhetett fény. Annamária ez idő tájt, már 3 évesen (!) a család egyik keresőjének számított, a színházban rendszeresen balettosként lépett fel gyerekelőadásokon. Nem tudtak semmit az apukájáról, aki eddigre már Magyarországon tartózkodott, elsiratta őket, a halottnak hitt családját. Majd megnősült, új családot alapított. Csak 1948-ban vitte neki a hírt egy Erdélyből hazaszökött ismerős. Sikerült nekik is elintézni az áttelepülést, két 20 kilós csomaggal érkeztek meg Miskolcra, az anyuka két gyerekkel. A két család ezt követően többé-kevésbé együtt élt, együtt nevelkedtek a gyerekek. Annamária pedig egy év késéssel 1949-től járt a Soltész Nagy Kálmán utcai iskolába.