1 órája
Teljesen elvarázsolta a lakókat egy miskolctapolcai kutyus - még titkos rajongója is van (képekkel)
Egy különös, szívhez szóló levél landolt egy család postaládájában. Miskolctapolcán egy négylábú, Lucy kapott levelet, a történet pedig pillanatok alatt megolvasztotta az internet népének szívét.
Ő itt Lucy. Nem csoda, hogy rajongója is akadt ennek az édes kutyusnak.
Forrás: Miskolctapolcai vagyok facebook csoport
A napokban különleges bejegyzés jelent meg egy miskolctapolcai közösségi oldalon. Szívmelengető történet egy négylábúról, és annak titkos rajongójáról.
Titkos rajongója van egy miskolctapolcai kutyusnak
Egy helyi család így számolt be a meglepő történetről a közösségi oldalon:
Levelet kapott a kutyánk Lucy! Megható, de gőzünk sincs, hogy kitől kapta. Szülő címezte meg, de aranyos gyerekrajzok voltak a borítékban. Örülünk, hogy rajtunk kívül másnak is örömet okoz kedvességével.”
A bejegyzés hamar terjedni kezdett, és sokan osztották meg, mennyire jó érzés ilyen apró figyelmességről olvasni. A család nem tudja, ki volt a titokzatos feladó, de a boríték alapján valószínű, hogy egy gyerek – vagy inkább egy szülő segítségével – szerette volna meglepni Lucyt.
Szeretnék megtalálni a cuki ajándékok készítőjét
A levélben gyerekrajzok voltak, kedves, színes formákkal és szívecskékkel díszítve. Bár a feladó neve nem szerepelt rajta, a gesztus magáért beszél: valaki időt és figyelmet szánt arra, hogy örömet okozzon egy négylábúnak – és ezzel együtt a gazdáinak is.
A történet emlékeztet arra, hogy a kedvesség nem kerül semmibe, mégis hatalmas ereje van. Lucy talán nem tudja pontosan, mi történt, de a gazdái biztosan tudják: ez a kis levél sokkal többet adott, mint amennyit a papír súlya nyom.
A teljes bejegyzést itt tudják megnézni:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Küszöbön az új rendelet! Ha van zártkerted, erről most azonnal tudnod kell!