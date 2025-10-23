Teljesen elvarázsolta a lakókat egy miskolctapolcai kutyus - még titkos rajongója is van (képekkel)

A napokban különleges bejegyzés jelent meg egy miskolctapolcai közösségi oldalon. Szívmelengető történet egy négylábúról, és annak titkos rajongójáról.

Köztük ezt, a kutyusnak címzett üzenetet hagyták a miskolctapolcai családnál.

Forrás: Miskolctapolcai vagyok facebook csoport

Titkos rajongója van egy miskolctapolcai kutyusnak

Egy helyi család így számolt be a meglepő történetről a közösségi oldalon:

Levelet kapott a kutyánk Lucy! Megható, de gőzünk sincs, hogy kitől kapta. Szülő címezte meg, de aranyos gyerekrajzok voltak a borítékban. Örülünk, hogy rajtunk kívül másnak is örömet okoz kedvességével.”

A bejegyzés hamar terjedni kezdett, és sokan osztották meg, mennyire jó érzés ilyen apró figyelmességről olvasni. A család nem tudja, ki volt a titokzatos feladó, de a boríték alapján valószínű, hogy egy gyerek – vagy inkább egy szülő segítségével – szerette volna meglepni Lucyt.

Szeretnék megtalálni a cuki ajándékok készítőjét

A levélben gyerekrajzok voltak, kedves, színes formákkal és szívecskékkel díszítve. Bár a feladó neve nem szerepelt rajta, a gesztus magáért beszél: valaki időt és figyelmet szánt arra, hogy örömet okozzon egy négylábúnak – és ezzel együtt a gazdáinak is.

A történet emlékeztet arra, hogy a kedvesség nem kerül semmibe, mégis hatalmas ereje van. Lucy talán nem tudja pontosan, mi történt, de a gazdái biztosan tudják: ez a kis levél sokkal többet adott, mint amennyit a papír súlya nyom.

