1 órája

A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó

Címkék#boon video#vadaspark#elektromos autók#járőrözés#Hollósy András#Miskolc Zoo

A jármű nemcsak csendes, de teljesen környezetbarát is, így az állatok zavartalanul élvezhetik a park nyugalmát. Ma reggel hivatalosan is átadták a miskolci vadaspark új, 0 zajkibocsátású elektromos autóját, amely a MiRend-Sec munkatársai számára teszi könnyebbé a park 21 hektáros területének bejárását.

Boon.hu
A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó

Egyedileg tervezték a miskolci vadaspark igényeire az új járművet

Fotó: TAKACS JOCI

Kedd reggel zajlott le a miskolci vadaspark (ma Miskolci Állatkert, vagy Miskolc Zoo) területén az új elektromos autó ünnepélyes átadása. A 21 hektáros terület bejárását megkönnyítő, 0 zajkibocsátású jármű a MiRend-Sec Kft munkatársainak szolgálatába áll, akik a Városgazda munkatársaival együtt főleg az éjszakai járőrözést végzik majd.

miskolci vadaspark
Különleges elektromos autóval gazdagodott a miskolci vadaspark Fotó: TAKACS JOCI

Ez a jármű teljes mértékben a vadaspark igényeire szabott, külön átalakításra nem volt szükség,

 mondta Polgár Péter, a MiRend-Sec Kft ügyvezetője. Az autó 50 km/h sebességre képes, így gyorsan és csendesen járhatják be a park útjait, miközben az állatok nyugalmát nem zavarja.

A miskolci vadaspark dolgozóinak munkáját könnyíti az új autó

Az átadón részt vett Hollósy András, Miskolc alpolgármestere is, aki hangsúlyozta:

Ez a fontos lépés beleilleszkedik abba a rendészeti koncepcióba, amit az elmúlt egy évben vezettünk be. A térfelügyeleti rendszer modernizálása és a járatkísérő szolgálat bevezetése mellett az új elektromos autó is azt szolgálja, hogy a miskolciak biztonsága elsődleges maradjon.

Elektromos autót adtak át a miskolci állatkertben

Fotók: Takács Joci

A jármű beszerzése pályázati úton történt, a sikeres elbíráslást követően a lengyel gyártó rakta össze azt. A beruházás nemcsak a környezetvédelmi szempontból jelent előrelépést, de a park dolgozóinak mindennapjait is jelentősen könnyíti. A látogatók már az átadó alkalmával megtapasztalhatták, milyen halk és elegáns a jármű, amely a modern technológiának köszönhetően csendesen siklik végig a park útjain. 

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

