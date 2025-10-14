1 órája
A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó
A jármű nemcsak csendes, de teljesen környezetbarát is, így az állatok zavartalanul élvezhetik a park nyugalmát. Ma reggel hivatalosan is átadták a miskolci vadaspark új, 0 zajkibocsátású elektromos autóját, amely a MiRend-Sec munkatársai számára teszi könnyebbé a park 21 hektáros területének bejárását.
Egyedileg tervezték a miskolci vadaspark igényeire az új járművet
Kedd reggel zajlott le a miskolci vadaspark (ma Miskolci Állatkert, vagy Miskolc Zoo) területén az új elektromos autó ünnepélyes átadása. A 21 hektáros terület bejárását megkönnyítő, 0 zajkibocsátású jármű a MiRend-Sec Kft munkatársainak szolgálatába áll, akik a Városgazda munkatársaival együtt főleg az éjszakai járőrözést végzik majd.
Ez a jármű teljes mértékben a vadaspark igényeire szabott, külön átalakításra nem volt szükség,
mondta Polgár Péter, a MiRend-Sec Kft ügyvezetője. Az autó 50 km/h sebességre képes, így gyorsan és csendesen járhatják be a park útjait, miközben az állatok nyugalmát nem zavarja.
A miskolci vadaspark dolgozóinak munkáját könnyíti az új autó
Az átadón részt vett Hollósy András, Miskolc alpolgármestere is, aki hangsúlyozta:
Ez a fontos lépés beleilleszkedik abba a rendészeti koncepcióba, amit az elmúlt egy évben vezettünk be. A térfelügyeleti rendszer modernizálása és a járatkísérő szolgálat bevezetése mellett az új elektromos autó is azt szolgálja, hogy a miskolciak biztonsága elsődleges maradjon.
Elektromos autót adtak át a miskolci állatkertbenFotók: Takács Joci
A jármű beszerzése pályázati úton történt, a sikeres elbíráslást követően a lengyel gyártó rakta össze azt. A beruházás nemcsak a környezetvédelmi szempontból jelent előrelépést, de a park dolgozóinak mindennapjait is jelentősen könnyíti. A látogatók már az átadó alkalmával megtapasztalhatták, milyen halk és elegáns a jármű, amely a modern technológiának köszönhetően csendesen siklik végig a park útjain.
