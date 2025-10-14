A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó

Kedd reggel zajlott le a miskolci vadaspark (ma Miskolci Állatkert, vagy Miskolc Zoo) területén az új elektromos autó ünnepélyes átadása. A 21 hektáros terület bejárását megkönnyítő, 0 zajkibocsátású jármű a MiRend-Sec Kft munkatársainak szolgálatába áll, akik a Városgazda munkatársaival együtt főleg az éjszakai járőrözést végzik majd.

Különleges elektromos autóval gazdagodott a miskolci vadaspark Fotó: TAKACS JOCI

Ez a jármű teljes mértékben a vadaspark igényeire szabott, külön átalakításra nem volt szükség,

mondta Polgár Péter, a MiRend-Sec Kft ügyvezetője. Az autó 50 km/h sebességre képes, így gyorsan és csendesen járhatják be a park útjait, miközben az állatok nyugalmát nem zavarja.