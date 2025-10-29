Már több mint 181 ezer tárgy talált új otthonra Miskolcon

Az elmúlt egy év statisztikái is figyelemre méltók: a miskolciak 2088 köbméternyi használt tárgyat ajánlottak fel újrahasználatra. A legkeresettebb kategóriák a konyhai eszközök (több mint 13 ezer darab), a textiltermékek (10 ezer felett) és a könyvek (8 ezer felett) voltak – összesen több mint 48 000 termék talált gazdára az elmúlt évben.

A Miskolci Újrahasználati Központ hat éve közösségépítő

A központ hatodik születésnapját október 29-én, szerdán ünnepli, és ebből az alkalomból különleges meglepetésekkel várja a látogatókat. A bútorok tárolási díjából 25 százalék kedvezmény jár, míg a könyvek és ruhák mindössze 10 forintos tárolási díj fejében vihetők haza.

A Miskolci Újrahasználati Központ hat év után is bizonyítja, hogy a fenntarthatóság nemcsak a környezet védelméről szól, hanem a közösségépítésről is. A MÚK ma már nemcsak egy hely, ahol tárgyak kapnak új esélyt – hanem ahol a tudatos gondolkodás mindennapi gyakorlattá válik.

