Lenyűgöző számok

51 perce

Már több mint 181 ezer tárgy talált új otthonra Miskolcon

Az intézmény fennállása óta több mint 181 ezer használati tárgyat mentett meg a hulladékká válástól, és ezzel a régió egyik legfontosabb környezetvédelmi kezdeményezésévé vált. Hat éve segíti a miskolciakat a környezettudatosságban a Miskolci Újrahasználati Központ.

Bahor-Juhász Ágnes
Elképesztő árakon juthatunk hozzá bútorokhoz, sportfelszerelésekhez, konyhai felszerelésekhez

Forrás: MW

A Miskolci Újrahasználati Központ (MÚK) 2019 októberében nyitotta meg kapuit Kelet-Magyarország első ilyen típusú létesítményeként. A kezdeményezés célja, hogy a még használható, de feleslegessé vált tárgyak ne a szeméttelepen végezzék, hanem új otthonra leljenek. Bárki leadhatja megunt holmiját, amelyet mások jelképes, tárolási díj fejében vásárolhatnak meg – ezzel csökkentve a hulladéktermelést és támogatva a körforgásos gazdaság elveit.
 

miskolci újrahasználati központ
A Miskolci Újrahasználati Központ több ezer tárgyat közvetített ki új tulajdonosoknak Forrás:  Miskolci Városgazda

Az elmúlt hat év alatt a MÚK igazi miskolci sikertörténetté nőtte ki magát: több mint 181 000 tárgy cserélt gazdát a központ polcain. A kínálat szinte végtelen: a bútorok, játékok, könyvek, ruhák és háztartási eszközök egyaránt megtalálhatók, így minden korosztály találhat valami hasznosat.

Az elmúlt egy év statisztikái is figyelemre méltók: a miskolciak 2088 köbméternyi használt tárgyat ajánlottak fel újrahasználatra. A legkeresettebb kategóriák a konyhai eszközök (több mint 13 ezer darab), a textiltermékek (10 ezer felett) és a könyvek (8 ezer felett) voltak – összesen több mint 48 000 termék talált gazdára az elmúlt évben.

A Miskolci Újrahasználati Központ hat éve közösségépítő

A központ hatodik születésnapját október 29-én, szerdán ünnepli, és ebből az alkalomból különleges meglepetésekkel várja a látogatókat. A bútorok tárolási díjából 25 százalék kedvezmény jár, míg a könyvek és ruhák mindössze 10 forintos tárolási díj fejében vihetők haza.
A Miskolci Újrahasználati Központ hat év után is bizonyítja, hogy a fenntarthatóság nemcsak a környezet védelméről szól, hanem a közösségépítésről is. A MÚK ma már nemcsak egy hely, ahol tárgyak kapnak új esélyt – hanem ahol a tudatos gondolkodás mindennapi gyakorlattá válik.

