október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Mi az a josta, és milyen a zöld ízű méz? Ezeket is megtudtuk a Miskolci Termelői Napon - fotókkal, videóval

Címkék#birsalma#boon video#Miskolci Termelői Nap#alapanyag#arc#méhész

Birsalma, szőlő, rétesek és kemencében sült sajtok illata lengte be az Erzsébet teret október 19-én. A Miskolci Termelői Nap minden évszakban új arcát mutatja.

Gárdonyi Edina
Mi az a josta, és milyen a zöld ízű méz? Ezeket is megtudtuk a Miskolci Termelői Napon - fotókkal, videóval

Minden hónapban megtelik az Erzsébet-tér

Fotó: TAKACS JOCI

Miközben a Miskolci Tamburabanda húzta a talpalávalót, a helyi termelők standjaitól néhány méterre a Barátság Maraton futói is elhaladtak, igazán izgalmas kavalkádot hozva Miskolc belvárosába. A Miskolci Termelői Napon minden alkalommal találhatunk valami igazán különlegeset, most sem volt ez másképp.

miskolci termelői nap, miskolc
Ősszel megjelennek a sütis standok a Miskolci Termelői Napon
Fotó: Takács Joci

Az ősz ízei a Miskolci Termelői Napon

A standok között házi szörpök, csemegeszőlők, diók, sütőtökök, birsbefőttek és lépesmézek sorakoztak, a miskolciak pedig örömmel kóstolták végig a kínálatot. Nagy sikert arattak a Hejőpapi önkormányzat savanyúságai, ahogy a bükki gyógynövények és a kemencében sült sajtok is. A Miskolci Termelői Nap minden évszakban más arcát mutatja, így az őszé a birsalmáé, a szőlőé és a berkenyeléé. Újra megjelentek a süteményes standok, hiszen ők csak a hűvösebb időben tudnak kitelepülni. A Sajóecsegi vásár után itt is feltűntek a Bíbor Torta- és Sütiműhely finomságai, ottjártunkkor épp a különleges karamellás tiramisut választották legtöbben az ínycsiklandozó kínálatból.

Miskolci Termelői Vásár 10.19.

Fotók: Takács Joci

Rétes, amibe szívet-lelket sütnek

Evett már zserbós rétest, hajszálvékony, ropogós tésztával? Nem véletlen, hogy legkésőbb délig mindent eladnak! 

Sokan ismernek már bennünket, várják, hogy jöjjünk. Sokszor helyben eszik meg a rétest, mi pedig a töltelékbe is termelői alapanyagokat használunk, mert hisszük, hogy ez adja az igazi ízét

 – árulta el Krenák Melinda, aki eladótársával együtt Újszászról érkezik rendszeresen a legfinomabb rétesekkel.

Evett már jostát?

A Kredenc Kincsei standjánál igazi különlegességbe futottunk: a Josta lekvárba, amely 2023-ban elnyerte a Kézműves Kiválóságok Díj versenyen a „Magyarország lekvárja” kategória harmadik helyét.

A josta feketeribizli és egres – vagy büszke, pöszméte, ki hogyan ismeri – keresztezéséből született. Az íze, mint a feketeribizli, csak egy kicsit savasabb, a formája pedig, mint a büszke, csak fekete

 – magyarázta Krescsik Károly. A josta tehát nemcsak különlegesség, hanem igazi ritkaság is, amit kevesen ismernek, de annál többen megkedvelnek, ha egyszer megkóstolják.

A zöld ízű méz a gyerekkor íze újragondolva

A vásárban igazi felfedezőtúra volt minden lépés, hiszen alig tanultuk meg, mi az a josta, máris újabb meglepetés várt a sajóládi méhész, Ambrius János standjánál. Itt egy tábla hirdette, hogy „Zöld ízű méz kapható”.

Gyerekkoromban ettük a papsajtot, de ma már nincs, és elkezdett hiányozni. Gondolkodni kezdtem, hogyan lehetne megidézni azt az ízt

 – mesélte a méhész.  

Kísérleteztem sóskával, különféle zöldekkel, még a ginko bilobát is kipróbáltam. Végül ezzel jött elő a papsajt íze. Először csak magamnak készítettem, aztán a vásárlók is megszerették. Nem a bilobát, hanem a gyerekkori papsajt ízét kínálom.

Ahogyan látszik, a termelői vásárba a termelők nemcsak minőségi árut, hanem történeteket is hoznak. Aki kilátogat, nemcsak kosarát, hanem a lelkét is megtöltheti valódi beszélgetésekkel.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu