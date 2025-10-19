Mi az a josta, és milyen a zöld ízű méz? Ezeket is megtudtuk a Miskolci Termelői Napon - fotókkal, videóval

Miközben a Miskolci Tamburabanda húzta a talpalávalót, a helyi termelők standjaitól néhány méterre a Barátság Maraton futói is elhaladtak, igazán izgalmas kavalkádot hozva Miskolc belvárosába. A Miskolci Termelői Napon minden alkalommal találhatunk valami igazán különlegeset, most sem volt ez másképp.

Ősszel megjelennek a sütis standok a Miskolci Termelői Napon

Fotó: Takács Joci

Az ősz ízei a Miskolci Termelői Napon

A standok között házi szörpök, csemegeszőlők, diók, sütőtökök, birsbefőttek és lépesmézek sorakoztak, a miskolciak pedig örömmel kóstolták végig a kínálatot. Nagy sikert arattak a Hejőpapi önkormányzat savanyúságai, ahogy a bükki gyógynövények és a kemencében sült sajtok is. A Miskolci Termelői Nap minden évszakban más arcát mutatja, így az őszé a birsalmáé, a szőlőé és a berkenyeléé. Újra megjelentek a süteményes standok, hiszen ők csak a hűvösebb időben tudnak kitelepülni. A Sajóecsegi vásár után itt is feltűntek a Bíbor Torta- és Sütiműhely finomságai, ottjártunkkor épp a különleges karamellás tiramisut választották legtöbben az ínycsiklandozó kínálatból.