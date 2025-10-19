3 órája
Mi az a josta, és milyen a zöld ízű méz? Ezeket is megtudtuk a Miskolci Termelői Napon - fotókkal, videóval
Birsalma, szőlő, rétesek és kemencében sült sajtok illata lengte be az Erzsébet teret október 19-én. A Miskolci Termelői Nap minden évszakban új arcát mutatja.
Minden hónapban megtelik az Erzsébet-tér
Fotó: TAKACS JOCI
Miközben a Miskolci Tamburabanda húzta a talpalávalót, a helyi termelők standjaitól néhány méterre a Barátság Maraton futói is elhaladtak, igazán izgalmas kavalkádot hozva Miskolc belvárosába. A Miskolci Termelői Napon minden alkalommal találhatunk valami igazán különlegeset, most sem volt ez másképp.
Az ősz ízei a Miskolci Termelői Napon
A standok között házi szörpök, csemegeszőlők, diók, sütőtökök, birsbefőttek és lépesmézek sorakoztak, a miskolciak pedig örömmel kóstolták végig a kínálatot. Nagy sikert arattak a Hejőpapi önkormányzat savanyúságai, ahogy a bükki gyógynövények és a kemencében sült sajtok is. A Miskolci Termelői Nap minden évszakban más arcát mutatja, így az őszé a birsalmáé, a szőlőé és a berkenyeléé. Újra megjelentek a süteményes standok, hiszen ők csak a hűvösebb időben tudnak kitelepülni. A Sajóecsegi vásár után itt is feltűntek a Bíbor Torta- és Sütiműhely finomságai, ottjártunkkor épp a különleges karamellás tiramisut választották legtöbben az ínycsiklandozó kínálatból.
Miskolci Termelői Vásár 10.19.Fotók: Takács Joci
Rétes, amibe szívet-lelket sütnek
Evett már zserbós rétest, hajszálvékony, ropogós tésztával? Nem véletlen, hogy legkésőbb délig mindent eladnak!
Sokan ismernek már bennünket, várják, hogy jöjjünk. Sokszor helyben eszik meg a rétest, mi pedig a töltelékbe is termelői alapanyagokat használunk, mert hisszük, hogy ez adja az igazi ízét
– árulta el Krenák Melinda, aki eladótársával együtt Újszászról érkezik rendszeresen a legfinomabb rétesekkel.
Evett már jostát?
A Kredenc Kincsei standjánál igazi különlegességbe futottunk: a Josta lekvárba, amely 2023-ban elnyerte a Kézműves Kiválóságok Díj versenyen a „Magyarország lekvárja” kategória harmadik helyét.
A josta feketeribizli és egres – vagy büszke, pöszméte, ki hogyan ismeri – keresztezéséből született. Az íze, mint a feketeribizli, csak egy kicsit savasabb, a formája pedig, mint a büszke, csak fekete
– magyarázta Krescsik Károly. A josta tehát nemcsak különlegesség, hanem igazi ritkaság is, amit kevesen ismernek, de annál többen megkedvelnek, ha egyszer megkóstolják.
A zöld ízű méz a gyerekkor íze újragondolva
A vásárban igazi felfedezőtúra volt minden lépés, hiszen alig tanultuk meg, mi az a josta, máris újabb meglepetés várt a sajóládi méhész, Ambrius János standjánál. Itt egy tábla hirdette, hogy „Zöld ízű méz kapható”.
Gyerekkoromban ettük a papsajtot, de ma már nincs, és elkezdett hiányozni. Gondolkodni kezdtem, hogyan lehetne megidézni azt az ízt
– mesélte a méhész.
Kísérleteztem sóskával, különféle zöldekkel, még a ginko bilobát is kipróbáltam. Végül ezzel jött elő a papsajt íze. Először csak magamnak készítettem, aztán a vásárlók is megszerették. Nem a bilobát, hanem a gyerekkori papsajt ízét kínálom.
Ahogyan látszik, a termelői vásárba a termelők nemcsak minőségi árut, hanem történeteket is hoznak. Aki kilátogat, nemcsak kosarát, hanem a lelkét is megtöltheti valódi beszélgetésekkel.
