Fontos tudnivalók mindenszentek és halottak napja előtt: így tartanak nyitva a miskolci temetők

Felhívás a síremlékek biztonságos állapotára

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnoksága felhívja a sírhelyek felett rendelkezési joggal bírók figyelmét, hogy ellenőrizzék a síremlékek állapotát, és a balesetveszélyes, instabil sírköveket mielőbb javíttassák. Amennyiben a síremlékek nem megfelelő csapolással készültek, kérik, hogy a stabil rögzítés érdekében ezt utólagosan pótolják.

