Fontos tudnivalók mindenszentek és halottak napja előtt: így tartanak nyitva a miskolci temetők

Címkék#nyitvatartás#temető#parkolás#Miskolc

A zökkenőmentes megemlékezés miatt nem árt tájékozódni. Közérdekű információk a miskolci temetők nyitvatartásáról, a behajtási rendről, az imaliturgiák időpontjairól és a síremlékek biztonságáról.

Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnoksága közleményben tájékoztat a miskolci temetők nyitvatartásáról, a gépjárművel történő behajtás szabályairól, valamint az imaliturgiák időpontjairól. Érdemes előre tájékozódni, hogy a megemlékezés napjai zökkenőmentesen teljenek.

miskolci temetők
Tájékozódjon a miskolci temetők nyitvatartásáról mindenszentek hétvégéjén Forrás:  MW

Közérdekű információk a miskolci temetők nyitvatartásáról, behajtásról, imaliturgiák időpontjáról

Miskolc város temetők nyitvatartása:

Szentpéteri kapui, Vasgyári, Szent Borbála (Perecesi), Ómassa alsó, Ómassa felső, Hámori, Lyukói, Bükkszentlászlói temető

  • Október 29. (szerda): 8:00–17:00
  • Október 30–31. (csütörtök, péntek): 8:00–21:00
  • November 1. (szombat): 8:00–21:00
  • November 2. (vasárnap): 8:00–17:00

Hősök temetője

Október 29. (szerda): 8:00–17:00

Október 30–31. (csütörtök, péntek): 8:00–21:00

November 1. (szombat): 8:00–21:00

November 2. (vasárnap): 8:00–17:00

Imaliturgiák időpontjai – november 1.

Szentpéteri kapui temető, nagyravatalozó

  • Római katolikus: 13:00 – Tóth Béla plébános
  • Polgári: 14:00 – Szőnyi Gábor polgári szónok
  • Református: 15:00 – Gecse Attila lelkipásztor

Vasgyári temető

Polgári: 11:00 – Szőnyi Gábor polgári szónok

Római katolikus: 12:00 – Ócsai J. Barnabás lelkész

Református: 13:00 – Elek Gabriella lelkipásztor

Behajtás és parkolás a Szentpéteri kapui temetőnél

  • Október 30. (csütörtök): minden gépjármű számára szabad a behajtás díjfizetés ellenében
  • Október 31. (péntek): csak mozgássérült-igazolvánnyal rendelkező járművek hajthatnak be
  • November 1. (szombat): gépjárművel behajtani tilos
  • November 2. (vasárnap): a szokásos rend szerint – mozgássérült igazolvánnyal rendelkezők behajthatnak, a többiek díjfizetés ellenében

Parkolás: a temető saját parkolójában, illetve a környező nagyáruházak parkolóiban biztosított.

Virág- és kegyeleti árusítás

A Szentpéteri kapui temető bejáratánál 2025. október 23. és november 2. között, a temető nyitvatartási idejében kilenc pavilon várja a látogatókat virágokkal és kegyeleti tárgyakkal.

Felhívás a síremlékek biztonságos állapotára

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnoksága felhívja a sírhelyek felett rendelkezési joggal bírók figyelmét, hogy ellenőrizzék a síremlékek állapotát, és a balesetveszélyes, instabil sírköveket mielőbb javíttassák. Amennyiben a síremlékek nem megfelelő csapolással készültek, kérik, hogy a stabil rögzítés érdekében ezt utólagosan pótolják.

