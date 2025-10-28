3 órája
Fontos tudnivalók mindenszentek és halottak napja előtt: így tartanak nyitva a miskolci temetők
A zökkenőmentes megemlékezés miatt nem árt tájékozódni. Közérdekű információk a miskolci temetők nyitvatartásáról, a behajtási rendről, az imaliturgiák időpontjairól és a síremlékek biztonságáról.
Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnoksága közleményben tájékoztat a miskolci temetők nyitvatartásáról, a gépjárművel történő behajtás szabályairól, valamint az imaliturgiák időpontjairól. Érdemes előre tájékozódni, hogy a megemlékezés napjai zökkenőmentesen teljenek.
Közérdekű információk a miskolci temetők nyitvatartásáról, behajtásról, imaliturgiák időpontjáról
Miskolc város temetők nyitvatartása:
Szentpéteri kapui, Vasgyári, Szent Borbála (Perecesi), Ómassa alsó, Ómassa felső, Hámori, Lyukói, Bükkszentlászlói temető
- Október 29. (szerda): 8:00–17:00
- Október 30–31. (csütörtök, péntek): 8:00–21:00
- November 1. (szombat): 8:00–21:00
- November 2. (vasárnap): 8:00–17:00
Hősök temetője
Október 29. (szerda): 8:00–17:00
Október 30–31. (csütörtök, péntek): 8:00–21:00
November 1. (szombat): 8:00–21:00
November 2. (vasárnap): 8:00–17:00
Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)
Imaliturgiák időpontjai – november 1.
Szentpéteri kapui temető, nagyravatalozó
- Római katolikus: 13:00 – Tóth Béla plébános
- Polgári: 14:00 – Szőnyi Gábor polgári szónok
- Református: 15:00 – Gecse Attila lelkipásztor
Vasgyári temető
Polgári: 11:00 – Szőnyi Gábor polgári szónok
Római katolikus: 12:00 – Ócsai J. Barnabás lelkész
Református: 13:00 – Elek Gabriella lelkipásztor
Behajtás és parkolás a Szentpéteri kapui temetőnél
- Október 30. (csütörtök): minden gépjármű számára szabad a behajtás díjfizetés ellenében
- Október 31. (péntek): csak mozgássérült-igazolvánnyal rendelkező járművek hajthatnak be
- November 1. (szombat): gépjárművel behajtani tilos
- November 2. (vasárnap): a szokásos rend szerint – mozgássérült igazolvánnyal rendelkezők behajthatnak, a többiek díjfizetés ellenében
Parkolás: a temető saját parkolójában, illetve a környező nagyáruházak parkolóiban biztosított.
Virág- és kegyeleti árusítás
A Szentpéteri kapui temető bejáratánál 2025. október 23. és november 2. között, a temető nyitvatartási idejében kilenc pavilon várja a látogatókat virágokkal és kegyeleti tárgyakkal.
Felhívás a síremlékek biztonságos állapotára
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Temetőgondnoksága felhívja a sírhelyek felett rendelkezési joggal bírók figyelmét, hogy ellenőrizzék a síremlékek állapotát, és a balesetveszélyes, instabil sírköveket mielőbb javíttassák. Amennyiben a síremlékek nem megfelelő csapolással készültek, kérik, hogy a stabil rögzítés érdekében ezt utólagosan pótolják.
