2 órája
Októberben visszatér a miskolci régiségvásár egyik legnépszerűbb programja!
Új hónap, újra benépesül Miskolc belvárosa október első vasárnapján. A miskolci régiségvásár ezúttal is antik kincsekkel, retró tárgyakkal és különleges meglepetésekkel várja az érdeklődőket.
A miskolciak egyik kedvenc eseménye minden hónap első vasárnapján életre kel, és nincs ez másképp októberben sem. A miskolci régiségvásáron várhatóan most is sokan keresik majd az igazi ritkaságokat vagy egyszerűen élvezik a belváros őszi kavalkádját.
Különleges élmények várják a látogatókat a miskolci régiségvásáron
A rendezvény egyik legnépszerűbb hagyománya októberben is visszatér. A Classic Motorsport Club & Coffee jóvoltából veterán autó kiállítása és felvonulása színesíti a programot. A különleges járművek 9:30 és 12:30 között a Virágóránál tekinthetők meg, a vonulás pedig 10:30-kor és 12:30-kor indul a belváros utcáin. A szervezők így nemcsak a gyűjtőknek, hanem minden korosztálynak maradandó élményt kínálnak. A szeptemberi régiségvásár hangulatát felidézheti alábbi cikkünkkel.
Nagyvárosi pezsgés vasárnap Miskolcon - a megtelt táblát is kitehetnék (fotók, videó)
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Már Amerikában is tudják, hogy ez a borsodi falu a világ egyik legszebb helye - fotókkal, videóval
Óriási bejelentés: ingyenes a MEN a miskolci középiskolásoknak - így igényelhető a bérlet