Októberben visszatér a miskolci régiségvásár egyik legnépszerűbb programja!

A miskolciak egyik kedvenc eseménye minden hónap első vasárnapján életre kel, és nincs ez másképp októberben sem. A miskolci régiségvásáron várhatóan most is sokan keresik majd az igazi ritkaságokat vagy egyszerűen élvezik a belváros őszi kavalkádját.

Kincsek és élmények egy helyen: ez a miskolci régiségvásár

Fotó: Takács Joci

Különleges élmények várják a látogatókat a miskolci régiségvásáron

A rendezvény egyik legnépszerűbb hagyománya októberben is visszatér. A Classic Motorsport Club & Coffee jóvoltából veterán autó kiállítása és felvonulása színesíti a programot. A különleges járművek 9:30 és 12:30 között a Virágóránál tekinthetők meg, a vonulás pedig 10:30-kor és 12:30-kor indul a belváros utcáin. A szervezők így nemcsak a gyűjtőknek, hanem minden korosztálynak maradandó élményt kínálnak. A szeptemberi régiségvásár hangulatát felidézheti alábbi cikkünkkel.