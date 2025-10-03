október 3., péntek

1 órája

Címkék#októberi#családinap#programajánló

Nem fogunk unatkozni a hétvégén, lesz rendezvény bőven. A miskolci programok mellett a környékbeli települések is kulturális rendezvénykavalkádot kínálnak a kikapcsolódni vágyóknak.

Régiségvásár, fashion show, szüreti napok, gombanapok és még sorolhatnánk. Október első hétvégéjén nem lesz megállás!

A miskolci programok közül az egyik legkülönlegesebb a II. Lillafüredi Fashion Show.

Forrás: II. Lillafüredi Fashion Show

A miskolci programok közül a Miskolci Régiségvásár egy kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik régi kincsek után kutatnak vagy egyszerűen vágynak arra, hogy a belvárosban találkozzanak ismerőseikkel egy jó beszélgetésre vagy sétára. 

miskolci programok
A miskolci programok közül az egyik legnépszerűbb a Miskolci Régiségvásár
Fotó: Vajda János

Október 5-én vasárnap újra benépesül Miskolc belvárosa, és a megszokott antik kincsek, retró tárgyak, porcelánok és régiségek mellett újra különlegességekkel is készülnek a szervezők.

A miskolci programok közül az egyik legegyedibb Lillafüreden lesz

A magyar divatélet egyik legkülönlegesebb rendezvénye, a Lillafüredi Fashion Show idén is elképesztő érdeklődést váltott ki: az október 3–4. között megrendezendő eseményre már hetekkel korábban elkeltek a jegyek. A divatbemutató Lillafüred festői környezetében immár másodszor vált országos szenzációvá. A Hotel Palota elegáns helyszíne és a színvonalas programok idén is vonzzák a divatrajongókat az egész országból – és a határon túlról is. A show egyik legkülönlegesebb eleme a modellverseny gyerekeknek, amelyre már 5 éves kortól lehetett jelentkezni, így a legfiatalabbak is átélhetik a kifutón való szereplés élményét.

Ízek és kihívások a Nagyavason

Újra lesz Avasi Kvaterka és Aktív+ rendezvény amely október 4-én szombaton vár szeretettel mindenkit egy kis mocorgásra, falatozásra, bulizásra családias hangulattal, latinos mulatsággal. Az Avas legrégebbi közösségében, a Nagyavason lesz a rogram, amelynek legendás, történelmet rejtegető pincéit ideje újra felfedezni, és az Avasi Sport és Szabadidőparkban.

A város kohászmúltját idézi a Fazola Napok 

A Fazola Napot október 4-én a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretein belül tartják meg. Tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a Fazola-napot az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány (EKMITA), a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteménye és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE). A program legfontosabb célja mint mindig, most is az, hogy felidézze a város kohászmúltját. A Fazola-nap idén is a Múzeumok Őszi Fesztiváljának részeként valósul meg. A programra ezúttal is elindul a Fazola vonat, ami a LÁEV Dorottya utcai végállomásától a Massa Múzeumig, vagyis az Őskohóig közlekedik.

Szerencsekoncert lesz Sátoraljaújhelyen

Októberben is folytatódnak az ingyenes koncertek Borsodban. Október 5 -én vasárnap Sátoraljaújhelyen lép fel Charlie és a Török Ádám emlékzenekar, akik felejthetetlen hangulatot varázsolnak a Liget téren. Kapunyitás 17 órakor, a Török Ádám emlékzenekar 19 órától, Charlie 20 óra 30 perctől lép fel.

A papagájok kedvelői sem fognak unatkozni

Díszmadár kiállításának ad otthont a miskolci Tudomány és Technika Háza október 4-én és 5-én. A hétvégén megrendezett kiállítás mottója Hegedűs Gézától származik: "Az állat közvetlenebbül reagál, őszintébben, nyíltabban tükröz, mint az ember." Így gondolják ezt a szervezők, a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Egyesületének tagjai is, akik gyerekkoruk óta rajongói és értő képviselői a madarak tartásának és nevelésének. A kiállítás most alkalmat jelent, hogy közelről megcsodáljuk a távoli földrészek szépséges madarait és hasznos tanácsokat kapjunk azoktól a szakemberektől, akik szívesen avatják be az érdeklődőket a madarak sikeres tartásának és tenyésztésének módszereibe.

Felejthetetlen élmények várnak Tokajban

Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválját szintén idén október 3. és 5. között rendezik meg Tokajban, a Tokaj Fesztiválkatlan fő helyszínnel. A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025-ben is felejthetetlen élményeket kínál mindazoknak, akik szeretik a bort, a hagyományokat és a magyar kultúrát. Az egyik leglátványosabb programpont a szüreti felvonulás Tokajban, amelyre idén október 4-én, szombaton 14 órától kerül sor. A menet a mezőgazdasági iskolától indul, és végighalad a városon, néptáncosokkal, hagyományőrzőkkel, helyi borászatok képviselőivel. Különleges esemény lesz a szőlőösszeadási ceremónia, amely során a borvidék településeinek polgármesterei jelképesen egyesítik az adott év termését. Ez az összefogás szimbóluma, és egyben tisztelgés a tokaji bor hagyománya előtt. A ceremóniát 15 órakor tartják.

Gombás ételek is lesznek Bükkszentkereszten

A XIX. Bükkszentkereszti Önkormányzati Gombanapokon a szervezők család- és gyerekbarát programokkal, színvonalas koncertekkel, előadásokkal és helyi termelők kézműves vásárával készülnek, illetve a nagy múlttal rendelkező főzőverseny sem maradhat el a településen. A verseny időpontja, helyszíne október 4-e lesz, ahova gombából készült fő ételekkel és húsos fő ételekkel lehetett nevezni.

 

