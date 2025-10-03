Régiségvásár, fashion show, szüreti napok, gombanapok és még sorolhatnánk. Október első hétvégéjén nem lesz megállás!

A miskolci programok közül a Miskolci Régiségvásár egy kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik régi kincsek után kutatnak vagy egyszerűen vágynak arra, hogy a belvárosban találkozzanak ismerőseikkel egy jó beszélgetésre vagy sétára.

A miskolci programok közül az egyik legnépszerűbb a Miskolci Régiségvásár

Fotó: Vajda János

Október 5-én vasárnap újra benépesül Miskolc belvárosa, és a megszokott antik kincsek, retró tárgyak, porcelánok és régiségek mellett újra különlegességekkel is készülnek a szervezők.

A miskolci programok közül az egyik legegyedibb Lillafüreden lesz

A magyar divatélet egyik legkülönlegesebb rendezvénye, a Lillafüredi Fashion Show idén is elképesztő érdeklődést váltott ki: az október 3–4. között megrendezendő eseményre már hetekkel korábban elkeltek a jegyek. A divatbemutató Lillafüred festői környezetében immár másodszor vált országos szenzációvá. A Hotel Palota elegáns helyszíne és a színvonalas programok idén is vonzzák a divatrajongókat az egész országból – és a határon túlról is. A show egyik legkülönlegesebb eleme a modellverseny gyerekeknek, amelyre már 5 éves kortól lehetett jelentkezni, így a legfiatalabbak is átélhetik a kifutón való szereplés élményét.