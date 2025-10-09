október 9., csütörtök

Mi készül az egykori Spar helyén Miskolc főutcáján? - fotókkal

Augusztusban bezárt a belvárosi Spar, azóta találgatások kísérik az üres helyiség sorsát. A miskolci Pátria-tömb újra a figyelem középpontjába került, sokan reménykednek benne, hogy hamarosan új üzlet költözik az ikonikus helyre.

Mi készül?

Fotó: Takács Joci

Ahogyan arról korábban a boon.hu is beszámolt, augusztus 10-én vasárnap végleg lehúzta a rolót a belvárosi Spar a miskolci Pátria-tömb földszintjén. A döntést a cég gazdasági okokkal magyarázta. A környékbeliek azóta is találgatják, vajon új élelmiszerbolt, fitneszterem vagy valami egészen más költözhet-e a helyére.

Festés a miskolci Pátria-tömbnél.
Nagy a mozgolódás a miskolci Pátria-tömbnél
Fotó: Takács Joci

A miskolci Pátria-tömb egykor szebb napokat látott

A napokban ismét mozgolódás kezdődött a Pátria épületénél. Állványokat emeltek, és a külső homlokzatot festik. Ez azonnal felkeltette a figyelmet, sokan azt hitték, az egykori Spar helyisége kapott új bérlőt. Csütörtök délelőtt ellátogattunk a helyszínre, hogy kiderítsük, mi történik. Egy, a Pátria másik üzletében dolgozó azonban elmondta, hogy egyelőre nem tudnak arról, hogy bárki kibérelte volna a volt üzlethelyiséget. Belül minden változatlan: az üres polcsorok, a pultok ugyanúgy állnak, mint amikor a bolt augusztusban bezárt.

Mi történik a Pátriánál?

Fotók: Takács József

Pletykák és remények: mi jöhet a Spar helyére?

Arról, hogy mi érkezik a helyre, a környékén számos elképzelés kering. Egyesek szerint egészségház vagy plazmaközpont nyílhat a helyén, mások fitneszterem-bővítésről hallottak, hiszen a felső szinten már most is működik egy konditerem. A legtöbben azonban továbbra is egy új élelmiszerüzlet megnyitásában bíznak. Egyelőre azonban csak a csend van, új bérlőről semmi hír.

Mit jelentene egy új bérlő a belvárosnak?

A főutcai elhelyezkedés és a nagy alapterület miatt az üzlethelyiség komoly értéket képvisel. Egy új bérlő egyértelműen élénkítené a Pátria-tömb és a környékbeli üzletek forgalmát. Egyelőre azonban nem az egykori Spar helyisége, hanem az egész épület külseje újul meg. A környék lakói és az üzletek bérlői pedig továbbra is abban bíznak, hogy hamarosan új élet költözik a Pátria-tömb földszintjére.

