Mi készül az egykori Spar helyén Miskolc főutcáján? - fotókkal

Ahogyan arról korábban a boon.hu is beszámolt, augusztus 10-én vasárnap végleg lehúzta a rolót a belvárosi Spar a miskolci Pátria-tömb földszintjén. A döntést a cég gazdasági okokkal magyarázta. A környékbeliek azóta is találgatják, vajon új élelmiszerbolt, fitneszterem vagy valami egészen más költözhet-e a helyére.

Nagy a mozgolódás a miskolci Pátria-tömbnél

Fotó: Takács Joci

A miskolci Pátria-tömb egykor szebb napokat látott

A napokban ismét mozgolódás kezdődött a Pátria épületénél. Állványokat emeltek, és a külső homlokzatot festik. Ez azonnal felkeltette a figyelmet, sokan azt hitték, az egykori Spar helyisége kapott új bérlőt. Csütörtök délelőtt ellátogattunk a helyszínre, hogy kiderítsük, mi történik. Egy, a Pátria másik üzletében dolgozó azonban elmondta, hogy egyelőre nem tudnak arról, hogy bárki kibérelte volna a volt üzlethelyiséget. Belül minden változatlan: az üres polcsorok, a pultok ugyanúgy állnak, mint amikor a bolt augusztusban bezárt.