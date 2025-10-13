1 órája
Lakás vagy állampapír? Jó befektetés lehet a miskolci panellakás 2025-ben
A lakáspiaci átrendeződés idején sokan teszik fel a kérdést: vajon még mindig jó ötlet panellakásba fektetni, különösen vidéki nagyvárosokban, mint Miskolc? A miskolci panellakás egy jó választás lehet, a szakértő szerint.
A miskolci panellakás 2025-ben is jó befektetés lehet.
Ezt Nagy-Hankó Krisztina, a miskolci Demeter Ingatlanközpont ingatlanértékesítője is megerősíti:
Miközben az infláció évről évre csökkenti a megtakarítások reálértékét, a biztos hozamot kereső kisbefektetők számára a használt ingatlanok, főként a panelek újra reflektorfénybe kerültek. 2025 őszére az ingatlanpiac érezhetően átalakult, különösen a vidéki nagyvárosokban. Az árrobbanás megtorpant, és bár az ingatlanárak továbbra is magasabbak, mint 4-5 évvel ezelőtt, a panelpiacon Miskolcon enyhe visszarendeződés figyelhető meg. A csúcson lévő árakhoz képest 5–10 százalékos csökkenést is tapasztalhattunk egyes városrészekben, különösen az elhanyagoltabb épületekben található lakások esetében
-mondja el kérdésünkre a szakember.
"Ugyanakkor a kisebb, praktikus elrendezésű, felújított lakások továbbra is jól tartják az árukat – és keresettek. A vevőkört főként fiatal párok, egyedülállók és befektetők teszik ki, akik a bérbeadásban látják a lehetőséget" - teszi hozzá.
Mondja a kőkemény anyagiakat a miskolci ingatlanos, elárulta, mi megy most a helyi albérletpiacon
Miskolci panellakás a bérleti piacon: kockázat vagy lehetőség?
Bár a panellakások kapcsán sok még mindig az előítélet, az igazság az, hogy Miskolcon sok panelház már korszerűsített, hőszigetelt, új nyílászárókkal, felújított liftekkel működik. Ezek a lakások fenntartási költségek szempontjából versenyképesek, és egyre vonzóbbak a bérlők számára. Előnye még a távfűtés, azonban ez nem mindenhol szabályozható szemben egy tégla építésű házban lévő lakással, ahol gázkonvektor van. Ha ott éppen nem lakik senki, elzárható a fűtés
- hangsúlyozza Nagy-Hankó Krisztina.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Lakás vagy értékpapír? Inflációs időkben más a mérce
A szakember azt is kifejti, hogy a befektetők örök dilemmája, hogy ingatlanba vagy pénzügyi eszközökbe – például állampapírba, részvénybe – fektessék a megtakarításaikat. Míg 2024-ben a magas kamatozású állampapírok erős versenytársai voltak az ingatlanoknak, 2025-re ezek hozamai fokozatosan csökkentek, miközben az infláció éves szinten még mindig 5 százalék körül alakul. Ez azt jelenti, hogy a bankban vagy alacsony hozamú értékpapírban tartott pénz reálértéke csökkenhet, míg egy kiadott lakás – különösen ott, ahol stabil bérlői kereslet van – nemcsak értékálló, hanem folyamatosan hozamot is termel. Ami azonban fontos különbség, hogy az ingatlan nem likvid eszköz, ugyanis nehezebb gyorsan eladni, és magasabb a kezdeti ráfordítás is. Ugyanakkor hosszabb távon, 5–10 éves távlatban a jól kiválasztott lakás infláció feletti hozamot biztosíthat.
Mit látni a miskolci lakáspiacon?
Ingatlanértékesítőként azt látom, hogy Miskolcon a panelpiac már nem a gyors meggazdagodás eszköze, hanem stabil, kiszámítható hozamot kereső befektetők terepe. Aki megfelelő helyen, felújított társasházban, rendezett környéken vásárol ingatlant, az nemcsak bérleti díj formájában számíthat megtérülésre, hanem értékállóságra hosszabb távon is. A vevők körültekintőek: a jó elhelyezkedés és a karbantartott állapot sokat számít.
A panellakás azért kelendő, mert
- viszonylag alacsony a rezsije,
- gyorsan bérbe adható, tehát
- biztos hozamot termelhet.
Mindezt úgy, hogy közben védelmet nyújt az inflációval szemben – sok pénzügyi termékkel ellentétben, amelyek hozama már nem tudja követni az árdrágulást. Azonban aki panelbe fektet, annak számolnia kell a jövőbeni felújítási költségekkel, a lakótelepi életforma sajátosságaival és a likviditás hiányával is. Ha valaki tudatosan választ, és hosszú távra tervez, akkor egy panellakás 2025-ben is jó befektetés lehet - fejti ki véleményét a miskolci helyzetről a szakember.
Kiderítettük, milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!
Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!
Programdömping a hétvégén: füstös ételek, szőlőből készült nedűk és buli