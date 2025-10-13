Lakás vagy állampapír? Jó befektetés lehet a miskolci panellakás 2025-ben

Miskolci panellakás a bérleti piacon: kockázat vagy lehetőség?

Bár a panellakások kapcsán sok még mindig az előítélet, az igazság az, hogy Miskolcon sok panelház már korszerűsített, hőszigetelt, új nyílászárókkal, felújított liftekkel működik. Ezek a lakások fenntartási költségek szempontjából versenyképesek, és egyre vonzóbbak a bérlők számára. Előnye még a távfűtés, azonban ez nem mindenhol szabályozható szemben egy tégla építésű házban lévő lakással, ahol gázkonvektor van. Ha ott éppen nem lakik senki, elzárható a fűtés

- hangsúlyozza Nagy-Hankó Krisztina.

Lakás vagy értékpapír? Inflációs időkben más a mérce

A szakember azt is kifejti, hogy a befektetők örök dilemmája, hogy ingatlanba vagy pénzügyi eszközökbe – például állampapírba, részvénybe – fektessék a megtakarításaikat. Míg 2024-ben a magas kamatozású állampapírok erős versenytársai voltak az ingatlanoknak, 2025-re ezek hozamai fokozatosan csökkentek, miközben az infláció éves szinten még mindig 5 százalék körül alakul. Ez azt jelenti, hogy a bankban vagy alacsony hozamú értékpapírban tartott pénz reálértéke csökkenhet, míg egy kiadott lakás – különösen ott, ahol stabil bérlői kereslet van – nemcsak értékálló, hanem folyamatosan hozamot is termel. Ami azonban fontos különbség, hogy az ingatlan nem likvid eszköz, ugyanis nehezebb gyorsan eladni, és magasabb a kezdeti ráfordítás is. Ugyanakkor hosszabb távon, 5–10 éves távlatban a jól kiválasztott lakás infláció feletti hozamot biztosíthat.