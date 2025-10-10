Á.Tóth József kiállítása csütörtökön nyílt a Miskolci Nemzeti Színházban - képekkel

Marketinggel is foglalkoznak

A 2010-es évek kezdetén megjelentek partnereink körében Tokaj-Hegyalja borászatai. A feladatok jelentős része a turisztikai és bormarketinghez kapcsolódott. Komplett borászati arculatok és az egész zempléni térséget átfogó projektmarketing-munkák színesítették a hétköznapokat. Szintén ebben az időben készült el az első igazán jelentős múzeumi kiállításterv is. A gyöngyösi Szent Bertalan-templom Kincstára kiállítástervezését a kivitelezési megbízás követte, és itt elindult a cég kiállítástervező, -kivitelező tevékenysége, ami az Á.Tóth és Barátai Kft.-t országosan ismert és (díjakkal is) elismert kiállítástervező céggé tette. Mára ez képezi a stúdió tevékenységének gerincét.