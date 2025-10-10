39 perce
Á.Tóth József kiállítása csütörtökön nyílt a Miskolci Nemzeti Színházban - képekkel
Á. Tóth József fotográfus „Fényképek hétköznapi használatra” című kiállítása nyílt meg október 9-én, csütörtökön. A Miskolci Nemzeti Színház emeleti társalgójába várták az érdeklődőket.
Forrás: Miskolci Nemzeti Színház
A Miskolci Nemzeti Színház emeleti társalgójában Á. Tóth József fotográfus kiállítását, Juhász Ferenc kanonok-plébános nyitotta meg.
A kiállítás 2025. november 9-ig a Miskolci Nemzeti Színház előadásai alatt látogatható.
A Miskolci Nemzeti Színházban kiállító fotográfus immár húsz éve a csapatával is alkot
Á.Tóth József és csapata Á.Tóth József és Barátai Kft. néven dolgoznak immár húsz éve együtt. A klasszikus reklámstúdiót a kreatív grafikai tervezés alapozta meg. Sorra készültek nagy terjedelmű és nagy példányszámú könyvek, kiadványok, a csapat munkájának köszönhetően folyamatosan gyarapodott az elégedett megrendelők köre.
Á.Tóth József kiállítása csütörtökön nyílt a Miskolci Nemzeti SzínházbanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Marketinggel is foglalkoznak
A 2010-es évek kezdetén megjelentek partnereink körében Tokaj-Hegyalja borászatai. A feladatok jelentős része a turisztikai és bormarketinghez kapcsolódott. Komplett borászati arculatok és az egész zempléni térséget átfogó projektmarketing-munkák színesítették a hétköznapokat. Szintén ebben az időben készült el az első igazán jelentős múzeumi kiállításterv is. A gyöngyösi Szent Bertalan-templom Kincstára kiállítástervezését a kivitelezési megbízás követte, és itt elindult a cég kiállítástervező, -kivitelező tevékenysége, ami az Á.Tóth és Barátai Kft.-t országosan ismert és (díjakkal is) elismert kiállítástervező céggé tette. Mára ez képezi a stúdió tevékenységének gerincét.
