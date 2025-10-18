Ragyogó győzelmet arattak a miskolci mazsorettek

Október 11-én rendezték meg a Romanian Open 2025 Arad elnevezésű nemzetközi mazsorettversenyt, ahol a Miskolci Mazsorett Sportegyesület Junior csoportja fantasztikus eredményeket ért el. A miskolci mazsorettek kiválóan szerepeltek a nemzetközi mezőnyben, és méltán öregbítették egyesületük és Miskolc jó hírnevét. A siker a hónapok óta tartó felkészülés, az elhivatottság és az összetartó közösség gyümölcse.

Taroltak a miskolci mazsorettek Aradon

Forrás: Miskolci Kulturális Központ

Nemzetközi mezőnyben is a csúcson a miskolci mazsorettek

A verseny mellett a csapat tagjai kulturális programon is részt vettek, amely során felfedezhették Arad történelmi nevezetességeit. A kirándulás élménye tovább erősítette a csapatszellemet és felejthetetlen emlékekkel gazdagította a fiatalokat. A lányok mögött álló szakmai stáb – Dudás Ágnes, Kócziné Rózsa Ildikó és Kovács-Mogyorós Zsuzsa – lelkes és szakszerű munkája, valamint a szülők támogató hozzáállása kulcsszerepet játszott a kiváló szereplésben. A háttérben dolgozók áldozatos tevékenysége nélkül ez a siker nem valósulhatott volna meg.

Aranyeső Aradon

A Miskolci Mazsorett Sportegyesület tagjai számos kategóriában arattak győzelmet és dobogós helyezést:

Batonflag Team Junior – 1. helyezés Grup Baton Junior – 1. helyezés Miniformation Baton Preteen – Kalayci Deniz, Koren Léna, Rácz Dorka, Vostenák Jázmin – 1. helyezés Tóth Blanka – Solo Baton Juvenile – 1. helyezés Koren Léna – Solo Baton Preteen – 1. helyezés Vostenák Virág – Solo Baton Junior – 1. helyezés Vostenák Virág – Solo 2Baton Junior – 1. helyezés Koren Léna, Rácz Dorka – Duo Baton Preteen – 1. helyezés Trajcsik Lara, Veres Csenge Róza – Duo Baton Junior – 1. helyezés Rácz Dorka – Solo Baton Preteen – 2. helyezés Vostenák Jázmin – Solo Baton Preteen – 3. helyezés

Új tehetségek előtt is nyitva az út

A Miskolci Mazsorett Sportegyesület a Miskolci Kulturális Központ és a Premier Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásában működik, és folyamatosan várja a lelkes utánpótlást. Októberben még lehet jelentkezni a mazsorettcsoportokba, ahol a mozgás öröme, a zene szeretete és a közösség ereje várja az érdeklődőket.

