1 órája
Ne aggódj, lesz mivel hazamenni! Éjszakai járatok a MEN alatt Miskolcon
Mindenki nyugodjon meg, bulibarát menetrend készült. Éjszakai járatokat indít az MVK a Miskolci Egyetemi Napok idején – így juthatsz haza könnyen a rendezvényről.
Az éjszakai járatok sűrűbben és tovább járnak majd a MEN hétvégéjén
Forrás: Facebook/miskolci tömegközlekedés
A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) idején az MVK Zrt. éjszakai rásegítő járatokat indít, hogy minden fesztiválozó biztonságosan és kényelmesen hazajusson. A 914-es buszvonalon közlekedő többletjáratok, valamint néhány éjszakai menetrendváltozás segíti a közlekedést október 9–12. között.
A Miskolci Egyetemi Napok három napja alatt, október 9-én, 10-én és 11-én az MVK Zrt. éjszakai rásegítő járatokat indít a 914-es autóbuszvonalon, hogy a rendezvény látogatói könnyebben hazaérjenek a késő esti órákban.
A Miskolci Egyetemi Napok: három nap buli, koncert és közösség
A MEN (Miskolci Egyetemi Napok) a város egyik legnagyobb diákfesztiválja, ahol a zene, a baráti találkozások és a felejthetetlen élmények kapják a főszerepet. A rendezvénysorozat idején a Miskolci Egyetem kampusza megtelik fiatalokkal, koncertekkel és szabadtéri programokkal, így a város ezen napokban szó szerint pezseg. Az MVK évről évre együttműködik a szervezőkkel, hogy minden résztvevő gondtalanul, biztonságosan és kényelmesen juthasson el az eseményre – és onnan haza is.
Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek
A menetrendváltozás segíti a bulizókat
A pluszjáratok a Repülőtér / Bosch végállomás és az Egyetemi kollégiumok megállóhely között közlekednek, a belváros irányába az alábbi időpontokban:
- Repülőtér / Bosch végállomásról indul: 23:37 és 00:07
Egyetemi kollégiumok megállóhelyről indul: 00:15, 00:45 és 02:20
Ezzel az MVK Zrt. célja, hogy a fesztiválozók biztonságosan, zsúfoltság nélkül és rugalmasan juthassanak vissza a város különböző pontjaira a késő esti programok után is.
További éjszakai menetrendváltozások
A szokásos menetrendhez képest néhány további éjszakai járat menetrendje is módosul az esemény ideje alatt, október 9–11. között:
- A 20-as autóbusz Miskolctapolcáról 23:25-kor induló járata ezúttal a Repülőtér / Bosch végállomásig közlekedik.
- A 12G-s autóbusz 23:40-kor nem közlekedik a Repülőtér / Bosch végállomásról.
Október 10–12. között:
A 14G-s autóbusz 02:47-kor nem indul a Szondi György utcáról.
Az MVK arra kéri az utasokat, hogy az indulás előtt mindig tájékozódjanak az aktuális menetrendről és az esetleges változásokról a www.mvkzrt.hu
oldalon vagy az MVK mobilalkalmazásban.
A közlekedési társaság ezzel a lépéssel is szeretné támogatni a város egyik legnépszerűbb diákfesztiválját, hogy mindenki biztonságban és gördülékenyen térhessen haza az élményekkel teli esték után.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)
Emlékszik még Csank Jánosra? – Így látták mostanában Ózdon, egy különös kártyát tartva a kezében
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!