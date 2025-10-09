Ne aggódj, lesz mivel hazamenni! Éjszakai járatok a MEN alatt Miskolcon

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) idején az MVK Zrt. éjszakai rásegítő járatokat indít, hogy minden fesztiválozó biztonságosan és kényelmesen hazajusson. A 914-es buszvonalon közlekedő többletjáratok, valamint néhány éjszakai menetrendváltozás segíti a közlekedést október 9–12. között.

Menetrendváltozás a Miskolci Egyetemi Napok idején Forrás: Facebook/miskolci tömegközlekedés

A Miskolci Egyetemi Napok három napja alatt, október 9-én, 10-én és 11-én az MVK Zrt. éjszakai rásegítő járatokat indít a 914-es autóbuszvonalon, hogy a rendezvény látogatói könnyebben hazaérjenek a késő esti órákban.

A Miskolci Egyetemi Napok: három nap buli, koncert és közösség

A MEN (Miskolci Egyetemi Napok) a város egyik legnagyobb diákfesztiválja, ahol a zene, a baráti találkozások és a felejthetetlen élmények kapják a főszerepet. A rendezvénysorozat idején a Miskolci Egyetem kampusza megtelik fiatalokkal, koncertekkel és szabadtéri programokkal, így a város ezen napokban szó szerint pezseg. Az MVK évről évre együttműködik a szervezőkkel, hogy minden résztvevő gondtalanul, biztonságosan és kényelmesen juthasson el az eseményre – és onnan haza is.