Menetrendváltozás

3 órája

Ne aggódj, lesz mivel hazamenni! Éjszakai járatok a MEN alatt Miskolcon

Mindenki nyugodjon meg, bulibarát menetrend készült. Éjszakai járatokat indít az MVK a Miskolci Egyetemi Napok idején – így juthatsz haza könnyen a rendezvényről.

Az éjszakai járatok sűrűbben és tovább járnak majd a MEN hétvégéjén

Forrás: Facebook/miskolci tömegközlekedés

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) idején az MVK Zrt. éjszakai rásegítő járatokat indít, hogy minden fesztiválozó biztonságosan és kényelmesen hazajusson. A 914-es buszvonalon közlekedő többletjáratok, valamint néhány éjszakai menetrendváltozás segíti a közlekedést október 9–12. között.

Miskolci egyetemi napok
Menetrendváltozás a Miskolci Egyetemi Napok idején  Forrás: Facebook/miskolci tömegközlekedés

A Miskolci Egyetemi Napok három napja alatt, október 9-én, 10-én és 11-én az MVK Zrt. éjszakai rásegítő járatokat indít a 914-es autóbuszvonalon, hogy a rendezvény látogatói könnyebben hazaérjenek a késő esti órákban.

A Miskolci Egyetemi Napok: három nap buli, koncert és közösség

A MEN (Miskolci Egyetemi Napok) a város egyik legnagyobb diákfesztiválja, ahol a zene, a baráti találkozások és a felejthetetlen élmények kapják a főszerepet. A rendezvénysorozat idején a Miskolci Egyetem kampusza megtelik fiatalokkal, koncertekkel és szabadtéri programokkal, így a város ezen napokban szó szerint pezseg. Az MVK évről évre együttműködik a szervezőkkel, hogy minden résztvevő gondtalanul, biztonságosan és kényelmesen juthasson el az eseményre – és onnan haza is.

A menetrendváltozás segíti a bulizókat

A pluszjáratok a Repülőtér / Bosch végállomás és az Egyetemi kollégiumok megállóhely között közlekednek, a belváros irányába az alábbi időpontokban:

  • Repülőtér / Bosch végállomásról indul: 23:37 és 00:07

Egyetemi kollégiumok megállóhelyről indul: 00:15, 00:45 és 02:20
Ezzel az MVK Zrt. célja, hogy a fesztiválozók biztonságosan, zsúfoltság nélkül és rugalmasan juthassanak vissza a város különböző pontjaira a késő esti programok után is.

További éjszakai menetrendváltozások

A szokásos menetrendhez képest néhány további éjszakai járat menetrendje is módosul az esemény ideje alatt, október 9–11. között:

  • A 20-as autóbusz Miskolctapolcáról 23:25-kor induló járata ezúttal a Repülőtér / Bosch végállomásig közlekedik.
  • A 12G-s autóbusz 23:40-kor nem közlekedik a Repülőtér / Bosch végállomásról.
    Október 10–12. között:
    A 14G-s autóbusz 02:47-kor nem indul a Szondi György utcáról.
    Az MVK arra kéri az utasokat, hogy az indulás előtt mindig tájékozódjanak az aktuális menetrendről és az esetleges változásokról a www.mvkzrt.hu
    oldalon vagy az MVK mobilalkalmazásban.

    A közlekedési társaság ezzel a lépéssel is szeretné támogatni a város egyik legnépszerűbb diákfesztiválját, hogy mindenki biztonságban és gördülékenyen térhessen haza az élményekkel teli esték után.

