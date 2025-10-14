1 órája
Rockwelltől a bölcsődéig: új közösségi tereket adtak át a Miskolci Egyetemen - képekkel
A miskolci campuson átadták a megújult éttermet és rendezvényhelyszínt, amely a nagy múltú Rockwell Clubnak is otthont ad, két korszerűsített kollégiumot és egy családbarát épületet, ahol helyet kapott az egyetemi bölcsőde is. A Miskolci Egyetem ezzel újabb jelentős lépést tett a fenntartható, modern egyetemi működés és a közösségépítő campusfejlesztés irányába.
Ilyen lett a Miskolci Egyetem régi-új rendezvényközpontja
Fotó: Vajda János
A Miskolci Egyetem hosszú távú stratégiájában a fenntartható és közösségorientált működés áll a középpontban. A most átadott fejlesztések – az étterem és rendezvényhelyszín, az E/3-as és E/4-es kollégiumok, valamint a bölcsődével kiegészült családbarát épület – mind e cél újabb eredményei. A campus központi étterme a Rockwell Clubnak is helyet ad, így egyszerre szolgálja az étkezést, a kulturális életet és a közösségépítést.
A Miskolci Egyetemen a jövőt építik
A tudás és közösség campusán nemcsak épületeket, hanem jövőt építünk
– mondta az átadáson Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, aki hangsúlyozta, hogy a mostani fejlesztések egyszerre szolgálják a hallgatói életminőség növelését és az intézmény hosszú távú versenyképességét. A rektor felidézte, hogy a 2020-as modellváltás óta a Miskolci Egyetem szellemi és fizikai értelemben is építkezik.
A friss képzések, a nemzetközi rangsorokban való előrelépés és a munkaerőpiaci igényekhez igazított oktatás mind ezt szolgálják. Minden új tér, minden beruházás egy magasabb stratégiai célt támogat.
A rektor ismertette, hogy az elmúlt években ötvenmilliárd forint értékű fejlesztés valósult meg: megújult a könyvtár, a sportlétesítmények, a kollégiumok és a közösségi terek.
Ez az étterem több mint menza: Miskolc egyik legnagyobb rendezvényközpontja, amely a Miskolci Egyetemi Napokon nagy sikerrel debütált.
Horváth Zita kiemelte a családbarát fejlesztések jelentőségét is.
Nemcsak jó egyetemet, hanem jó munkahelyet is szeretnénk. Ezért hoztuk létre a családbarát épületet bölcsődével és az apartmanokkal a fiatal oktatók, PhD-hallgatók számára. Azért dolgozunk, hogy a Miskolci Egyetem évtizedek múlva is a Selmeci hagyományokat őrző, mégis modern közösség maradjon.
A felújított miskolci egyetemi épületek átadása a Rockwell épületében 10.14.
Város a városban
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere szerint a Miskolci Egyetem fejlődése a város egésze számára is mérföldkő.
A Miskolci Egyetem város a városban, amely az elmúlt években sokkal élhetőbbé vált. Aki ma ide jön tanulni, nemcsak diplomát szerez, hanem közösséget és élményt is. A város a város mellett fejlődik, hiszen ezek a beruházások a Bükk városát is szolgálják. Egy olyan komplex fejlesztés zárult most le, amely Miskolc egészét gazdagítja.
Családbarát Magyarország, versenyképes egyetemek
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a Miskolci Egyetem a modellváltás egyik sikertörténete.
Családbarát Magyarországot építünk, és ennek alapja, hogy versenyképes és családbarát egyetemek működjenek. Ma már tizenkét magyar egyetem van a világ legjobb öt százalékában, és a Miskolci Egyetem egyike ezeknek.
A vidéki egyetemek a régióba vonzzák, és sok esetben ott is tartják a hallgatókat.
Az elmúlt évben több mint százezren nyertek felvételt a megújult felsőoktatásba, és ma már minden második egyetemista vidéken kezdi tanulmányait. A Miskolci Egyetem pedig megduplázta hallgatói számát, elérve a négyezres létszámot.
A miniszter kiemelte, hogy országosan hatszázmilliárd forintból újulnak meg a campusok, ebből ötvenmilliárd jutott Miskolcra.
Sportos, közösségteremtő, családbarát és fenntartható tér jött létre.
A családbarát fejlesztés fontosságát is kiemelte a miniszter.
A Miskolci Egyetem bölcsődéjével, közösségi tereivel és apartmanjaival a fiatal oktatók és kutatók nemcsak dolgozhatnak, hanem családot is alapíthatnak. Ez a jövő felsőoktatásának iránya.
Az átadott fejlesztések nemcsak a campus külső arculatát, hanem a Miskolci Egyetem jövőképét is formálják. A Miskolci Egyetem egy élő, nyitott közösségi tér, ahol a tudás, a család és a közösség együtt építi a jövőt.
