Rockwelltől a bölcsődéig: új közösségi tereket adtak át a Miskolci Egyetemen - képekkel

A Miskolci Egyetem hosszú távú stratégiájában a fenntartható és közösségorientált működés áll a középpontban. A most átadott fejlesztések – az étterem és rendezvényhelyszín, az E/3-as és E/4-es kollégiumok, valamint a bölcsődével kiegészült családbarát épület – mind e cél újabb eredményei. A campus központi étterme a Rockwell Clubnak is helyet ad, így egyszerre szolgálja az étkezést, a kulturális életet és a közösségépítést.

Megújult a Miskolci Egyetem több épülete is

Fotó: Vajda János

A Miskolci Egyetemen a jövőt építik

A tudás és közösség campusán nemcsak épületeket, hanem jövőt építünk

– mondta az átadáson Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, aki hangsúlyozta, hogy a mostani fejlesztések egyszerre szolgálják a hallgatói életminőség növelését és az intézmény hosszú távú versenyképességét. A rektor felidézte, hogy a 2020-as modellváltás óta a Miskolci Egyetem szellemi és fizikai értelemben is építkezik.

A friss képzések, a nemzetközi rangsorokban való előrelépés és a munkaerőpiaci igényekhez igazított oktatás mind ezt szolgálják. Minden új tér, minden beruházás egy magasabb stratégiai célt támogat.

A rektor ismertette, hogy az elmúlt években ötvenmilliárd forint értékű fejlesztés valósult meg: megújult a könyvtár, a sportlétesítmények, a kollégiumok és a közösségi terek.

Ez az étterem több mint menza: Miskolc egyik legnagyobb rendezvényközpontja, amely a Miskolci Egyetemi Napokon nagy sikerrel debütált.

Horváth Zita kiemelte a családbarát fejlesztések jelentőségét is.