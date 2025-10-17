október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolci Egyetem

1 órája

Indul a felvételi a keresztféléves mesterképzésekre. Mutatjuk meddig lehet jelentkezni

Címkék#keresztféléves képzés#Keresztféléves felvételi#Miskolci Egyetem

Keresztféléves képzések indulnak. A Miskolci Egyetem karai hirdetnek mesterképzéseket, állami ösztöndíjas és önköltséges formában is.

Galambos Eszter

Keresztféléves képzésben a Miskolci Egyetem Anyag és Vegyészmérnöki, Gazdaságtudományi, Gépészmérnöki és Informatikai, valamint Műszaki Föld- és Környezettudományi karai hirdetnek kizárólag mesterképzéseket állami ösztöndíjas és önköltséges formában is.

Miskolci Egyetem
A Miskolci Egyetem több karán is indul képzés 
Forrás: MW

Több helyet megjelölhetnek

A keresztféléves eljárásban a jelentkezők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen. Arra azonban figyelni kell, hogy ugyanazon intézmény, ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése egy jelentkezési helynek számít, ha megegyezik a képzési szint, a munkarend, a képzés nyelve és helye is, csak a finanszírozási forma tér el.

A Miskolci Egyetem képzéseire itt lehet jelentkezni

A jelentkezést a felvételizők a www.felvi.hu weblapról elérhető E-felvételi szolgáltatás használatával nyújthatják be, amelyhez Ügyfélkapu+ / Digitális Állampolgárság regisztráció szükséges. A jelentkezés benyújtására november 15-ig van lehetőség.

A jelentkezéskor a már meglévő bizonyítványmásolatokat és egyéb dokumentumokat a jelentkezéssel egy időben kell feltölteni az E-felvételibe, a jelentkezési határidő után szerzett dokumentumokat pedig majd a decemberben kezdődő ügyintézési időszakban lehet pótolni.

Felvételivel kapcsolatos információk: https://felveteli.uni-miskolc.hu/

Személyes információkérés a felvételiről: [email protected]

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Jövő februárban kezdhetik meg a tanulmányokat

A ponthatárokat várhatóan január végén hirdetik ki. A felvett hallgatók 2026. februárjában kezdhetik meg tanulmányaikat. A keresztfélévben induló mesterképzések a Miskolci Egyetemen:

  • Anyag- és Vegyészmérnöki Kar: anyagmérnöki (angol és magyar nyelven) | kohómérnöki (angol és magyar nyelven) | űrmérnök (csak angol, levelező munkarend) | vegyészmérnöki
  • Gazdaságtudományi Kar: ellátásilánc-menedzsment | emberi erőforrás tanácsadó | marketing | Master of Business Administration (MBA, angol nyelven és magyar nyelven) | pénzügyi menedzsment (2 féléves képzés) | regionális és környezeti gazdaságtan | vállalatgazdaságtan | vállalkozásfejlesztés | vezetés és szervezés
  • Gépészmérnöki és Informatikai Kar: energetikai mérnöki | gépészmérnöki | logisztikai mérnöki | mechatronikai mérnöki | mérnökinformatikus | villamosmérnöki
  • Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar: Alapanyaggyártási folyamatmérnöki | bánya- és geotechnikai mérnöki | olaj- és gázmérnöki | olajmérnöki (angol nyelven)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu