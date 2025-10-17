Indul a felvételi a keresztféléves mesterképzésekre. Mutatjuk meddig lehet jelentkezni

Keresztféléves képzésben a Miskolci Egyetem Anyag és Vegyészmérnöki, Gazdaságtudományi, Gépészmérnöki és Informatikai, valamint Műszaki Föld- és Környezettudományi karai hirdetnek kizárólag mesterképzéseket állami ösztöndíjas és önköltséges formában is.

A Miskolci Egyetem több karán is indul képzés

Forrás: MW

Több helyet megjelölhetnek

A keresztféléves eljárásban a jelentkezők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen. Arra azonban figyelni kell, hogy ugyanazon intézmény, ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése egy jelentkezési helynek számít, ha megegyezik a képzési szint, a munkarend, a képzés nyelve és helye is, csak a finanszírozási forma tér el.