Indul a felvételi a keresztféléves mesterképzésekre. Mutatjuk meddig lehet jelentkezni
Keresztféléves képzések indulnak. A Miskolci Egyetem karai hirdetnek mesterképzéseket, állami ösztöndíjas és önköltséges formában is.
Keresztféléves képzésben a Miskolci Egyetem Anyag és Vegyészmérnöki, Gazdaságtudományi, Gépészmérnöki és Informatikai, valamint Műszaki Föld- és Környezettudományi karai hirdetnek kizárólag mesterképzéseket állami ösztöndíjas és önköltséges formában is.
Több helyet megjelölhetnek
A keresztféléves eljárásban a jelentkezők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen. Arra azonban figyelni kell, hogy ugyanazon intézmény, ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése egy jelentkezési helynek számít, ha megegyezik a képzési szint, a munkarend, a képzés nyelve és helye is, csak a finanszírozási forma tér el.
A Miskolci Egyetem képzéseire itt lehet jelentkezni
A jelentkezést a felvételizők a www.felvi.hu weblapról elérhető E-felvételi szolgáltatás használatával nyújthatják be, amelyhez Ügyfélkapu+ / Digitális Állampolgárság regisztráció szükséges. A jelentkezés benyújtására november 15-ig van lehetőség.
A jelentkezéskor a már meglévő bizonyítványmásolatokat és egyéb dokumentumokat a jelentkezéssel egy időben kell feltölteni az E-felvételibe, a jelentkezési határidő után szerzett dokumentumokat pedig majd a decemberben kezdődő ügyintézési időszakban lehet pótolni.
Felvételivel kapcsolatos információk: https://felveteli.uni-miskolc.hu/
Személyes információkérés a felvételiről: [email protected]
Jövő februárban kezdhetik meg a tanulmányokat
A ponthatárokat várhatóan január végén hirdetik ki. A felvett hallgatók 2026. februárjában kezdhetik meg tanulmányaikat. A keresztfélévben induló mesterképzések a Miskolci Egyetemen:
- Anyag- és Vegyészmérnöki Kar: anyagmérnöki (angol és magyar nyelven) | kohómérnöki (angol és magyar nyelven) | űrmérnök (csak angol, levelező munkarend) | vegyészmérnöki
- Gazdaságtudományi Kar: ellátásilánc-menedzsment | emberi erőforrás tanácsadó | marketing | Master of Business Administration (MBA, angol nyelven és magyar nyelven) | pénzügyi menedzsment (2 féléves képzés) | regionális és környezeti gazdaságtan | vállalatgazdaságtan | vállalkozásfejlesztés | vezetés és szervezés
- Gépészmérnöki és Informatikai Kar: energetikai mérnöki | gépészmérnöki | logisztikai mérnöki | mechatronikai mérnöki | mérnökinformatikus | villamosmérnöki
- Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar: Alapanyaggyártási folyamatmérnöki | bánya- és geotechnikai mérnöki | olaj- és gázmérnöki | olajmérnöki (angol nyelven)
