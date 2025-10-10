1 órája
Ingyenes érettségi felkészítő? Plusz pontok a felvételinél? – ezt kínálja most a Miskolci Egyetem
Aki Miskolcon tervezni folytatni tanulmányait, az most plusz pontokat kaphat. A Miskolci Egyetem közép- és emelt szintű érettségire felkészítő ingyenes képzésekkel segíti a középiskolásokat.
A Miskolci Egyetem tanulói az Észak-Magyarország szerkesztőségét is meglátogatták
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Miskolci Egyetem a személyes jelenléttel, vagy online látogatható kurzusok sikeres elvégzése esetén egyes tantárgyakból pluszpontokat is adhat a felvételinél.
A Miskolci Egyetem korszerű ismereteket nyújt
Az előadások praktikus és korszerű ismeretanyaggal igyekeznek hozzájárulni a sikeres vizsgákhoz és a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Utóbbi azért is lényeges, mert bár a felvételi eljárás során nem határoznak meg minimum ponthatárok, a magasabb pontszámmal jelentkezők nagyobb eséllyel jutnak be a felsőoktatási intézményekbe.
Plusz pontokat is szerezhetnek
A Miskolci Egyetem felkészítő kurzusain résztvevők ráadásul intézményi felvételi pluszpontot szerezhetnek, amennyiben Miskolcra jelentkeznek. Jelenleg a következő tantárgyakból indulnak érettségi felkészítő tanfolyamok:
- Fizika érettségi felkészítő
- Digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő
- Német középszintű érettségire felkészítő
- Kémia érettségi felkészítő
- Matematika középszintű érettségire felkészítő
- Földrajz érettségire felkészítő
- Kompetenciafejlesztő kurzusok:
- Szövegértés, szövegelemzés (az Állam- és Jogtudományi Karon pontot ad)
- Gazdasági ismeretek (pontot nem adó kurzus)
Részletes információk és jelentkezés a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Központjának honlapján találhatóak.