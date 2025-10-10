október 10., péntek

Ingyenes érettségi felkészítő? Plusz pontok a felvételinél? – ezt kínálja most a Miskolci Egyetem

Aki Miskolcon tervezni folytatni tanulmányait, az most plusz pontokat kaphat. A Miskolci Egyetem közép- és emelt szintű érettségire felkészítő ingyenes képzésekkel segíti a középiskolásokat.

A Miskolci Egyetem a személyes jelenléttel, vagy online látogatható kurzusok sikeres elvégzése esetén egyes tantárgyakból pluszpontokat is adhat a felvételinél.

A Miskolci Egyetem korszerű ismereteket nyújt

Az előadások praktikus és korszerű ismeretanyaggal igyekeznek hozzájárulni a sikeres vizsgákhoz és a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Utóbbi azért is lényeges, mert bár a felvételi eljárás során nem határoznak meg minimum ponthatárok, a magasabb pontszámmal jelentkezők nagyobb eséllyel jutnak be a felsőoktatási intézményekbe.

Plusz pontokat is szerezhetnek

A Miskolci Egyetem felkészítő kurzusain résztvevők ráadásul intézményi felvételi pluszpontot szerezhetnek, amennyiben Miskolcra jelentkeznek. Jelenleg a következő tantárgyakból indulnak érettségi felkészítő tanfolyamok:

  • Fizika érettségi felkészítő
  • Digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő
  • Német középszintű érettségire felkészítő
  • Kémia érettségi felkészítő
  • Matematika középszintű érettségire felkészítő
  • Földrajz érettségire felkészítő
  • Kompetenciafejlesztő kurzusok:
  • Szövegértés, szövegelemzés (az Állam- és Jogtudományi Karon pontot ad)
  • Gazdasági ismeretek (pontot nem adó kurzus)

Részletes információk és jelentkezés a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Központjának honlapján találhatóak.

 

