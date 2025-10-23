október 24., péntek

Olyan paraszt parkolást hajtott végre, hogy be is zár a miskolci bolt

Címkék#Bodrog#miskolci bolt#nyugatra#remény#Tokaj-Hegyalja

Paraszt parkolás és horgászat mesterfokon. A miskolci bolt meg bezár, de legalább a turisták ömlenek. Mutatjuk a legfontosabb híreket.

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például, hogy bezár az egyik legnagyobb árukészletű miskolci bolt, vagy a horgász fogásáról a Bodrogon, esetleg a paraszt parkolás legnagyobb királyáról, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről:

Csak átköltözött a népszerű miskolci bolt
Csak átköltözött a népszerű miskolci bolt
Forrás:  Facebook

Ennyi volt, végleg bezárt a hatalmas árukészletű miskolci bolt

Egy korszak lezárult, de egy új történet most kezdődik: a miskolci használt ruhaüzlet bezárta régi boltját, hogy Sajószentpéteren folytassa – még több szeretettel, ismerős mosolyokkal és új arcok reményében. A részleteket az alábbi linken olvashatja:

Brutális kapás a Bodrogon, egyből kiült a félelem a horgász arcára! Ő se hitte, hogy ezt látja majd a horgon…

Átlagosnak indult a délután a Bodrog holtágánál. Akkora csuka kapta be a horgot, hogy a horgászbotot is majdnem eltörte. A részletek az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Paraszt parkolás mesterfokon – Vajon át volt ez gondolva?

Nincs elég hely, de muszáj valahol megállni? Ne is törődj senkivel és semmivel, ahogy ennek a Fordnak a sofőrje: parkolásból 5-ös! Vay mégsem? A linkre kattintva megtudhatja:

Ömlenek a turisták az új borsodi attrakcióhoz! Olyat tud ez a kisváros, ami országosan is extra – fotókkal

Egy hely, ahol egyetlen pillantással láthatjuk északi irányban a Magas-Tátra sziklás csúcsait, délkeleten a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja lankáit, nyugatra pedig a Bükk hegység zöld vonulatait. Sajóbábony kilátója beváltotta a hozzá fűzött reményeket, kedvelt turisztikai célpont lett. A részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:

 

