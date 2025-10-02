október 2., csütörtök

MÁSA-bál

2 órája

Negyedszázada segítik az állatokat, most ünnepelnek egy kicsit - képek, videó

Címkék#MÁSA#Miskolci Állatsegítő Alapítvány#vacsora#jubileumi#bál#program#bevétel

Jubilemi jótékonysági bált tart az állatok világnapján a MÁSA. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány estjére résztvevő és támogatói jegy is váltható.

Boon.hu
Negyedszázada segítik az állatokat, most ünnepelnek egy kicsit - képek, videó

Elmarad a Mása menhelyén az áprilisi kutyagolás

Fotó: Vajda János

Idén huszonöt éves Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) sok szeretettel meghív minden kedves állatbarátot a jubileumi jótékonysági báljára. 

Miskolci Állatsegítő Alapítvány
Jubileumi bált rendez a Miskolci Állatsegítő Alapítvány

Gyertek, ünnepeljetek velünk, hiszen 25 év segítés, szeretet és megannyi megmentett élet után eljött az idő, hogy együtt emeljük poharunkat a közös sikerekre!"

- írják meghívójukban. 

A Fazekas kisdiákjainak adománya a MÁSA részére 2023.12.11.

Fotók: Ádám János

Szalmabálákat adományoztak a MÁSA-nak

Fotók: Ádám János

Adomány a MÁSÁ-nak

A jubileumi Mása-bál október 4-én, az állatok világnapján lesz a miskolci Népkerti Vigadóban. Az "állati buli" 18 órakor  kezdődik
"Fontos! Nincs dresscode, nem szükséges estélyi ruhában érkezni. A jó hangulat és a szeretet lesz a legfontosabb öltözet” - írják.

A MÁSA-bál programja 

  • Lenyűgöző dog dancing bemutató a Kistokaji Kutyasuli előadásában 
  • Fergeteges hangulatot varázsol az Ildi Rider zenekar 
  • A vacsora alatt gyönyörű dallamokkal kísér minket Jánosi Judit előadóművész 
  • Ne maradjatok le a PeZoszelfi selfieboxról sem, idén is fantasztikus képeket készíthettek! 
  • Mint minden évben, idén is egy csodálatos tortával készül a Falánk Fanny Miskolc cukrászda

Minden bevétel a Miskolci Állatsegítő Alapítványt segíti 

A MÁSA jubileumi báljára a belépődíj 14 ezer forint, amely tartalmazza a vacsorát is. Lehet támogatói jegyet is vásárolni 5 ezer, vagy 10 ezer forint értékben.  

A jegyek megvásárolhatók a MÁSA menhelyén (Miskolc, Sajószigeti utca 23.) és a Népkerti Állatorvosi Rendelőben (Miskolc, Lévay József utca 1.)  

Ne hagyjátok ki az év legmeghatóbb és legvidámabb állatbarát eseményét! Találkozzunk a bálon – ünnepeljünk együtt, hiszen minden megmentett élet közös sikerünk!

A MÁSA rendszeresen szervez kutyagolást: 

 

