Negyedszázada segítik az állatokat, most ünnepelnek egy kicsit - képek, videó
Jubilemi jótékonysági bált tart az állatok világnapján a MÁSA. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány estjére résztvevő és támogatói jegy is váltható.
Elmarad a Mása menhelyén az áprilisi kutyagolás
Fotó: Vajda János
Idén huszonöt éves Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) sok szeretettel meghív minden kedves állatbarátot a jubileumi jótékonysági báljára.
Gyertek, ünnepeljetek velünk, hiszen 25 év segítés, szeretet és megannyi megmentett élet után eljött az idő, hogy együtt emeljük poharunkat a közös sikerekre!"
- írják meghívójukban.
A Fazekas kisdiákjainak adománya a MÁSA részére 2023.12.11.Fotók: Ádám János
Szalmabálákat adományoztak a MÁSA-nakFotók: Ádám János
Adomány a MÁSÁ-nak
A jubileumi Mása-bál október 4-én, az állatok világnapján lesz a miskolci Népkerti Vigadóban. Az "állati buli" 18 órakor kezdődik
"Fontos! Nincs dresscode, nem szükséges estélyi ruhában érkezni. A jó hangulat és a szeretet lesz a legfontosabb öltözet” - írják.
A MÁSA-bál programja
- Lenyűgöző dog dancing bemutató a Kistokaji Kutyasuli előadásában
- Fergeteges hangulatot varázsol az Ildi Rider zenekar
- A vacsora alatt gyönyörű dallamokkal kísér minket Jánosi Judit előadóművész
- Ne maradjatok le a PeZoszelfi selfieboxról sem, idén is fantasztikus képeket készíthettek!
- Mint minden évben, idén is egy csodálatos tortával készül a Falánk Fanny Miskolc cukrászda
Minden bevétel a Miskolci Állatsegítő Alapítványt segíti
A MÁSA jubileumi báljára a belépődíj 14 ezer forint, amely tartalmazza a vacsorát is. Lehet támogatói jegyet is vásárolni 5 ezer, vagy 10 ezer forint értékben.
A jegyek megvásárolhatók a MÁSA menhelyén (Miskolc, Sajószigeti utca 23.) és a Népkerti Állatorvosi Rendelőben (Miskolc, Lévay József utca 1.)
Ne hagyjátok ki az év legmeghatóbb és legvidámabb állatbarát eseményét! Találkozzunk a bálon – ünnepeljünk együtt, hiszen minden megmentett élet közös sikerünk!
A MÁSA rendszeresen szervez kutyagolást:
