Negyedszázada segítik az állatokat, most ünnepelnek egy kicsit - képek, videó

A jubíleumi Mása-bál október 4-én, az állatok világnapján lesz a miskolci Népkerti Vigadóban. Az "állati buli" 18 órakor kezdődik

"Fontos! Nincs dresscode, nem szükséges estélyi ruhában érkezni. A jó hangulat és a szeretet lesz a legfontosabb öltözet” - írják.

A MÁSA-bál programja Lenyűgöző dog dancing bemutató a Kistokaji Kutyasuli előadásában

Fergeteges hangulatot varázsol az Ildi Rider zenekar

A vacsora alatt gyönyörű dallamokkal kísér minket Jánosi Judit előadóművész

Ne maradjatok le a PeZoszelfi selfieboxról sem, idén is fantasztikus képeket készíthettek!

Mint minden évben, idén is egy csodálatos tortával készül a Falánk Fanny Miskolc cukrászda

Minden bevétel a Miskolci Állatsegítő Alapítványt segíti

A MÁSA jubileumi báljára a belépődíj 14 ezer forint, amely tartalmazza a vacsorát is. Lehet támogatói jegyet is vásárolni 5 ezer, vagy 10 ezer forint értékben.

A jegyek megvásárolhatók a MÁSA menhelyén (Miskolc, Sajószigeti utca 23.) és a Népkerti Állatorvosi Rendelőben (Miskolc, Lévay József utca 1.)

Ne hagyjátok ki az év legmeghatóbb és legvidámabb állatbarát eseményét! Találkozzunk a bálon – ünnepeljünk együtt, hiszen minden megmentett élet közös sikerünk!

