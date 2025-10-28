október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolci kalandok

1 órája

Varázslatos és borzongató: ilyen lesz a Halloween az állatkertben

Címkék#Halloween Magic Show#Miskolci Állatkert és Kultúrpark#halloween#program

Október 31-én este Halloween est néven szerveznek látványos eseményt, ahol a kapuk sötétedés után is nyitva maradnak. Akik nemcsak emlékezni, hanem kikapcsolódni is szeretnének a hosszú hétvégén, különleges program várja őket a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban.

Boon.hu

A Miskolci Állatkert és Kultúrparkba látogatók 17:00 és 21:00 óra között élvezhetik a programokat, amelyek között lesz Warlock Magic Show, látványetetésekkel tarkított éjszakai állatbemutató, valamint a Bogaras vagyok csapat interaktív előadása – a bátrabbak akár ehető rovarokat is kóstolhatnak. 

miskolci állatkert
A Miskolci Állatkert Halloween estje borzongatónak ígérkezik Forrás: miskolczoo.hu

A gyerekeket arcfestés, a kalandvágyókat pedig bátorságpróba várja, ahol testközelből ismerkedhetnek a „nemszeretem” állatokkal. A szervezők garantálják: a Miskolci Állatkert ezen az estén egyszerre lesz varázslatos és borzongató helyszín. Az intézmény 21:00 órakor zárja kapuit, így aki egy igazán különleges Halloweenre vágyik, annak érdemes időben érkezni.

A pénztár 9:00 és 20:00 óra között folyamatosan nyitva tart, így a nap folyamán érkező vendégek a teljes nyitva tartás alatt bent tartózkodhatnak és részt vehetnek az esti eseményeken is.

A Miskolci Állatkert november 1-jén is nyitva tart

Az egykori vadaspark az év minden napján nyitva tart, így november 1-jén is 9:00 órától 17:00 óráig. Pénztárzárás 16:00 órakor.

A Miskolci Állatkert közel 120 állatfajnak több mint 800 egyedét mutatja be a világ minden pontjáról különleges erdei környezetben. Az állatkert területe a Bükki Nemzeti Parkkal szomszédos, így annak természetes növény- és állatvilágából is ízelítőt nyújtanak. Mindemellett egész évben számos programmal várja a családokat, óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportokat – tehát mindenkit, hiszen az állatkertben kortól függetlenül jól érezhetik magukat az ide látogatók.

A sorban állás elkerülése érdekében a belépőjegyek online is megvásárolhatók ide kattintva.

A rendezvény ideje alatt a könnyebb megközelíthetőség érdekében folyamatosan közlekedik a ZOO járat.

Ne hagyja ki az év legizgalmasabb állatkerti éjszakáját!
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu